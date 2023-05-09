Nerolac के शानदार नतीजों के बाद कंपनी ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है।
Kansai Nerolac के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ में करीब 400 प्रतिशत की बढोतरी देखने को मिली है प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च हेड अमनिश अग्रवाल का कहना है कि शार्ट टर्म में मांग के रुझान मजबूत रहने की उम्मीद है।
Kansai Nerolac के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ में करीब 400 प्रतिशत की बढोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने करीब 96 करोड़ के शुद्ध लाभ अर्जित किया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ करीब 19 करोड़ रूपये था।
शानदार नतीजों के बाद कंपनी ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। रिकार्ड तारीख था शेयरधारकों को 2 के बदले एक शेयर मिलेगा।
बोनस शेयर के ऐलान के बाद मंगलवार को नेरोलैक पेंट्स के शेयरों में शुरूआती कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली और ये शेयर करीब 443 रूपये प्रति शेयर तक पहुंच गए। सोमवार को ये शेयर 403 रूपये पर बंद हुए थे।
प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च हेड अमनिश अग्रवाल का कहना है कि शार्ट टर्म में मांग के रुझान मजबूत रहने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि क्यूओक्यू में मार्जिन में और सुधार होगा। हम इस स्टॉक 485 का भाव देखते हैं। कंपनी ने नतीजों के बाद 2.70 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश भी की है।