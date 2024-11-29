Enviro Infra Engineers IPO Listing आज, ग्रे मार्केट में बदला खेल!
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि गुरुवार को शेयर बाजार में आई गिरावट Enviro Infra Engineers के आईपीओ लिस्टिंग के लिए एक स्लोडाउन यानि धीमी हो सकती है और इसके लिए ₹40 से ₹45 प्रति शेयर का प्रीमियम तय किया जा सकता है। Enviro Infra Engineers का आईपीओ लिस्टिंग प्राइस लगभग ₹190 प्रति शेयर के आसपास हो सकता है। हालांकि, ग्रे मार्केट में ₹57 का प्रीमियम की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका मतलब है कि ग्रे मार्केट का अनुमान है कि Enviro Infra Engineers का आईपीओ लिस्टिंग प्राइस ₹205 के करीब हो सकता है (₹148 + ₹57), जो पब्लिक इश्यू के अपर बैंड सीमा से लगभग 39 प्रतिशत ज्यादा होगा।
Enviro Infra Engineers के आईपीओ लिस्टिंग पर बोलते हुए, केजरीवाल रिसर्च और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अरुण केजरीवाल ने कहा कि Enviro Infra Engineers लिमिटेड का वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में एक मजबूत और निरंतर बिजनेस मॉडल है। कंपनी के बिजनेस सेक्टर में मांग आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो Enviro Infra Engineers लिमिटेड के निरंतर बिजनेस में वृद्धि का संकेत है। हालांकि, सेकेंडरी बाजार में कमजोर भावनाएं Enviro Infra Engineers आईपीओ लिस्टिंग प्रीमियम के लिए एक स्लोडाउन हो सकती हैं। फिर भी, इस कमजोर बाजार में मजबूत लिस्टिंग प्रीमियम को नकारा नहीं किया जा सकता है।
बिजनेस मॉडल
एंविरो इंफ्रा इंजीनियर्स की स्थापना 2009 में हुई थी और यह वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स (WWTPs) और जल आपूर्ति परियोजनाओं (WSSPs) का डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव करती है, जो सरकारी एजेंसियों या संस्थाओं के लिए होती हैं।
वित्तीय सेहत
कंपनी की रेवेन्यू में वित्त वर्ष 2023-24 और 2022-23 के बीच 116% की बढ़ोतरी हुई और नेट प्रॉफिट (PAT) में 101% का इजाफा हुआ। हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड इस IPO का बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि Bigshare Services Pvt Ltd इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।