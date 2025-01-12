scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend, Bonus, Splits की खबरें: TCS, Kitex, Jai Balaji समेतकई स्टॉक एक्स-डिविडेंड पर करेंगे ट्रेड

Dividend, Bonus, Splits की खबरें: TCS, Kitex, Jai Balaji समेतकई स्टॉक एक्स-डिविडेंड पर करेंगे ट्रेड

दलाल स्ट्रीट पर डिविडेंड सीजन ने जोर पकड़ लिया है। प्रमुख कंपनियां, जिनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), PCBL, और CESC शामिल हैं। सभी कंपनियां महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट प्रक्रिया के लिए तैयार हो रही हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 12, 2025 11:43 IST

दलाल स्ट्रीट पर डिविडेंड सीजन ने जोर पकड़ लिया है। प्रमुख कंपनियां, जिनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), PCBL, और CESC शामिल हैं। सभी कंपनियां महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट प्रक्रिया के लिए तैयार हो रही हैं। अगले हफ्ते कई प्रमुख शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेडकरेंगे, जो आने वाले डिविडेंड भुगतान के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। इस बीच स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस इश्यूज जैसे खबरों के चलते निवेशकों की नजर कई शेयरों पर रहने वाली है। 

advertisement

TCS और PCBL जैसे स्टॉक्स एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करने के लिए निर्धारित हैं। 17 जनवरी को TCS ₹10 का अंतरिम डिविडेंड और ₹36 का विशेष डिविडेंड प्रदान करेगा। PCBL ₹5.5 के अंतरिम डिविडेंड के साथ एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेगा, जबकि CESC 16 जनवरी को ₹4.5 प्रति शेयर के साथ ऐसा होगा। वहीं दूसरे स्टॉक जैसे Vantage Knowledge Academy भी एक्स-डिविडेंड पर जाएंगे, लेकिन उनका डिविडेंड ₹0.1 का होगा।

कुछ कंपनियों के लिए स्टॉक स्प्लिट्स की घोषणा भी की गई है, जैसे Shardul Securities Ltd (₹10 से ₹2, प्रभावी 13 जनवरी) और Regis Industries Ltd (₹10 से ₹1, 16 जनवरी)। . Jai Balaji Industries और Arunjyoti Bio Ventures भी 17 जनवरी को स्प्लिट होंगे, जिससे शेयरों की लिक्विडिटी में सुधार होगा।

बोनस इश्यू की प्रमुख कंपनियों में Kitex Garments Ltd (2:1 बोनस रेश्यो) और Sattva Sukun Lifecare Ltd (3:5 बोनस रेश्यो) शामिल हैं, दोनों 17 जनवरी से प्रभावी होंगे। ये कदम शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयरों के रूप में फायदा देने का मकसद रखते हैं।

GTT Data Solutions, California Software, Ultracab (India) Ltd, और Energy Infrastructure Trust ने अगले कुछ दिनों में राइट्स इश्यूज और इनकम डिस्ट्रिब्यूशन की योजना बनाई है, जो कॉर्पोरेट क्रियाओं के नजरिये को और बढ़ाएगा।

जैसे ही डिविडेंड और स्प्लिट रिकॉर्ड डेट से मेल खाते हैं, इन स्टॉक्स को निर्धारित दिन के अंत में रखने वाले निवेशक इन लाभों के पात्र होंगे। यह गतिविधियां, कंपनियों के शेयरधारकों के लिए प्राइस बढ़ाने और बाजार लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के मकसद से आ रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 12, 2025