scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारUpcoming Dividend Stock: डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी देगी तगड़ा डिविडेंड, RECORD DATE अगले हफ्ते

Upcoming Dividend Stock: डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी देगी तगड़ा डिविडेंड, RECORD DATE अगले हफ्ते

पीएसयू कंपनी ने आज वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। साथ ही साथ कंपनी ने इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी बताया है। आज स्टॉक 2% चढ़कर बंद हुआ है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 8, 2025 15:55 IST

Dividend Stock: मंगलवार को डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders ने निवेशकों को बड़ा तोहफा देते हुए वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। साथ ही साथ कंपनी ने इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी बताया है।  आज स्टॉक 2% चढ़कर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी। 

advertisement

Mazagon Dock Dividend 

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 60% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर निवेशकों को 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Mazagon Dock Dividend Record Date

कंपनी ने तय अंतरिम डिविडेंड के लिए बुधवार 16 अप्रैल 2025 का दिन रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में इस दिन तक कंपनी का शेयर होगा तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

Mazagon Dock Dividend Payment Date

बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया कि वो दूसरे अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट 07 मई 2025 को या उससे पहले कर देगी। 

Mazagon Dock Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अक्टूबर 2024 में 23.19 रुपये का अंतरिम डिविडेंड, सितंबर 2024 में 12.11 रुपये का फाइनल डिविडेंड, नवंबर 2023 में 15.34 रुपये का अंतरिम डिविडेंड, सितंबर 2023 में 6.86 रुपये का फाइनल डिविडेंड और नवंबर 2022 में 9.10 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Mazagon Dock Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 2.14% या 49.70 रुपये चढ़कर 2,367 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.66% या 38.50 रुपये चढ़कर 2357.80 रुपये पर बंद हुआ। 

Mazagon Dock Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक टूटा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर लगभग सपाट रहा है। स्टॉक पिछले 3 महीने के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 108 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 584 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 1501 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 8, 2025