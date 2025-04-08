Upcoming Dividend Stock: डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी देगी तगड़ा डिविडेंड, RECORD DATE अगले हफ्ते

Dividend Stock: मंगलवार को डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders ने निवेशकों को बड़ा तोहफा देते हुए वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। साथ ही साथ कंपनी ने इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी बताया है। आज स्टॉक 2% चढ़कर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी।

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 60% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर निवेशकों को 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

कंपनी ने तय अंतरिम डिविडेंड के लिए बुधवार 16 अप्रैल 2025 का दिन रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में इस दिन तक कंपनी का शेयर होगा तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया कि वो दूसरे अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट 07 मई 2025 को या उससे पहले कर देगी।

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अक्टूबर 2024 में 23.19 रुपये का अंतरिम डिविडेंड, सितंबर 2024 में 12.11 रुपये का फाइनल डिविडेंड, नवंबर 2023 में 15.34 रुपये का अंतरिम डिविडेंड, सितंबर 2023 में 6.86 रुपये का फाइनल डिविडेंड और नवंबर 2022 में 9.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 2.14% या 49.70 रुपये चढ़कर 2,367 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.66% या 38.50 रुपये चढ़कर 2357.80 रुपये पर बंद हुआ।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक टूटा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर लगभग सपाट रहा है। स्टॉक पिछले 3 महीने के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 108 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 584 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 1501 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।