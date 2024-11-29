scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNTPC Green Energy की लिस्टिंग के बाद NTPC shares के टारगेट में बदलाव क्यों?

NTPC Green Energy की लिस्टिंग के बाद NTPC shares के टारगेट में बदलाव क्यों?

हाल ही में लिस्ट हुई सरकारी रेन्यूएबल कंपनी NTPC Green Energy की लिस्टिंग के बाद ब्रोकरेज ने NTPC पर अपने टारगेट में बदलाव किए हैं। Elara Securities ने एनटीपीसी लिमिटेड का टार्गेट प्राइस बढ़ाया है, आइये इसके पीछे के कारणों के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 29, 2024 09:25 IST
NTPC Green Energy IPO: NTPC shares jumped 4.35 per cent today to hit a record high of Rs 431.85.
NTPC Green Energy IPO: NTPC shares jumped 4.35 per cent today to hit a record high of Rs 431.85.

हाल ही में लिस्ट हुई सरकारी रेन्यूएबल कंपनी NTPC Green Energy की लिस्टिंग के बाद ब्रोकरेज ने NTPC पर अपने टारगेट में बदलाव किए हैं। Elara Securities ने एनटीपीसी लिमिटेड का टार्गेट प्राइस बढ़ाया है, आइये इसके पीछे के कारणों के बारे में जानते हैं।

ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्योरिटीज ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिस्टिंग के बाद कंपनी पर टार्गेट प्राइस को बढ़ाया है। ब्रोकरेज ने कहा कि उसने एनटीपीसी के लिए इन्क्रीमेंटल वैल्यू एडिशन का विश्लेषण किया और पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) स्टॉक के लिए नया टार्गेट प्राइस 505 रुपये सुझाया।

advertisement

उनका कहना है कि पहले, बिना होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के उसने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए 63 रुपये प्रति शेयर का ऑप्शन वैल्यू पाया था और इस प्रकार एनटीपीसी का टार्गेट प्राइस 497 रुपये था। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की मार्केट प्राइस 122 रुपये और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 25 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, नए लिस्टेड फर्म का ऑप्शन वैल्यू 71 रुपये प्रति शेयर तक बढ़ गया, जिससे टार्गेट प्राइस में वृद्धि हुई है।

ब्रोकरेज का कहना है कि वर्तमान मार्केट प्राइस पर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 15.6 गुना EV/EBITDA के आकर्षक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने पहले कहा था कि एनटीपीसी ग्रीन की वैल्यूएशन महंगी हैं और उसने एनटीपीसी पर 'सेल' कॉल की सलाह दी थी।

एलारा सिक्योरिटीज का कहना है कि एनटीपीसी ग्रीन, कई सेक्टर जैसे सोलर और विंड एसेट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करता है, जिसमें 4,294 मेगावाट की ऑपरेशनल क्षमता है और औसत PPA टेन्योर 25 साल है। इसका लक्ष्य तीन वर्षों में 16GW की RE (Renewable Energy) जोड़ना है ताकि 2032 तक 60GW की क्षमता हासिल की जा सके। कंपनी FY25 में 3GW, FY26 में 5GW, और FY27 में 8GW कमीशन करने की योजना बना रही है। राजस्थान (25GW) और महाराष्ट्र (10GW) के साथ रणनीतिक MoUs मजबूत पाइपलाइन प्रदान करते हैं ताकि इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

NTPC Green Energy Limited, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में भी प्रगति कर रहा है। यह आंध्र प्रदेश के पुडिमडका में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन के लिए साझेदारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बैटरी स्टोरेज में, यह सोलर और विंड पावर का समर्थन करने के लिए ग्रिड-स्केल सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रहा है, जबकि ग्रिड बैलेंसिंग के लिए स्टैंडअलोन ग्रिड-स्केल स्टोरेज टेंडर में भाग ले रहा है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 29, 2024