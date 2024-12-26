इन 2 सस्ते Stocks में मोटी कमाई का चांस, मीडियम टर्म के लिए खरीदारी की सलाह

Nuvama Institutional Equities ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि रियल एस्टेट स्टॉक्स मीडियम-टर्म नजरिये से आकर्षक हैं, क्योंकि RERA के जरिए उठाए कदमों से कंसोलिडेशन बढ़ रहा है। जैसा कि निवेशक आवास बिक्री की दिशा को लेकर विश्वास बढ़ा रहे हैं, ब्रोकरेज का मानना है कि डेवलपर्स जिनके पास पर्याप्त लैंडबैंक हैं, उनके लिए अगले रेटिंग सुधार की संभावना अधिक है।

advertisement

ब्रोकरेज ने Prestige Estates Projects Ltd और Brigade Enterprises Ltd को हाउसिंग स्पेस में अपने सबसे ज्यादा पसंद के तौर पर चुना है। Nuvama ने कहा कि भारत के संपत्ति क्षेत्र में चल रही प्रीमियमाइजेशन प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वॉल्यूम-वैल्यू ट्रेंड्स में तेज अंतर आ गया है। वॉल्यूम के हिसाब से, शीर्ष-7 शहरों में सप्लाई और मांग नवंबर 2024 में 53 प्रतिशत और 7 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष (YoY) घटी। हालांकि, वैल्यू के हिसाब से, जहां सप्लाई में 44 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं मांग 16 प्रतिशत बढ़ी है। साल दर साल (YoY) सप्लाई और मांग (वैल्यू के हिसाब से) में 9 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की बढ़ी है। तैयार हो रही इन्वेंट्री की वैल्यू में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन इन्वेंट्री महीनों में साल दर साल (YoY) कमी आई, जो अक्टूबर 2024 में 17 महीनों से घटकर 16 महीने हो गई।

Nuvama ने कहा है कि H2FY25 में मजबूत लॉन्च पाइपलाइंस, बिजनेस ग्रोथ पर बढ़ती ध्यान और संभावित दर कटौती से बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। Prestige Estates और Brigade (दोनों पर ‘BUY’) हमारी पहली पसंद बने रहेंगे।

साल दर साल (YoY) के हिसाब से, NCR में बिक्री में 151 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके बाद चेन्नई और कोलकाता का स्थान है; हालांकि, हैदराबाद में यह घटी। अब तक, बिक्री की वैल्यू सभी शहरों में बढ़ी है (13 प्रतिशत YoY), except हैदराबाद। NCR फिर से अग्रणी रहा (68 प्रतिशत YoY), इसके बाद कोलकाता, MMR और बेंगलुरु में 12-15 प्रतिशत YoY की वृद्धि रही। Nuvama ने कहा कि प्रीमियमाइजेशन उद्योग में सामने आ रहा है, जो शीर्ष-7 शहरों में नवंबर में बिक्री वॉल्यूम में 7 प्रतिशत YoY की गिरावट से स्पष्ट है।

Nuvama ने कहा है कि मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में, हम ऑर्गनाइज्ड संगठित डेवलपर्स के पक्ष में पॉजिटिवउम्मीद करते हैं। इसके अलावा, रियल्टी व्यवसाय में बढ़ती कैश फ्लो, क्रेडिट संकट और एग्जिक्यूशन पर ध्यान केंद्रित करना ऐसे डेवलपर्स की मदद करेगा जिनके पास मजबूत बैलेंस शीट और स्थापित ब्रांड हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।