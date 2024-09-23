CDSL Share News: इस शेयर की तेजी पर क्यों लगा ब्रेक?

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के शेयरों में लगातार आठ सत्रों की बढ़त के बाद आज गिरावट आई। NSE पर शेयर सोमवार को 1.02% गिरकर 1523 रुपये पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार इसका भाव 1538.65 रुपये था। इससे पहले आठ सेशंस में ये शेयर NSE पर 13.59% चढ़ा था। यह शेयर BSE पर लिस्टिड नहीं है। अगर रिटर्न की बात करें तो इस शेयर ने छह महीनों में 70% का रिटर्न दिया है और इस साल 67.51% का रिटर्न दिया है।

advertisement

स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट अमेय रानाडिव

स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट अमेय रानाडिव ने कहा, "बोनस शेयर जारी करने की वजह से शेयर में तेजी आई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 82% की वृद्धि देखी गई है। यही वजह है ये शेयर निवेशकों की पसंद बनकर उभरा। तकनीकी मोर्चे पर, शेयर ने मजबूत गति दिखाई है, जिसमें ADX 31 के स्तर पर मजबूती का संकेत दे रहा है, जो एक मजबूत अपट्रेंड की पुष्टि करता है। सीडीएसएल प्रमुख मूविंग एवरेज से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है, और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ओवरबॉट क्षेत्र में बना हुआ है, जो निरंतर तेजी के दबाव का संकेत देता है। इन संकेतों के आधार पर, तत्काल लक्ष्य 1,750 रुपये और 1,900 रुपये निर्धारित किए जा सकते हैं।

सेबी में पंजीकृत स्वतंत्र विश्लेषक एआर रामचंद्रन

सेबी में पंजीकृत स्वतंत्र विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "सीडीएसएल के शेयर की कीमत दैनिक चार्ट पर अधिक खरीदी और मंदी की ओर है, तथा 1,568 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध है। 1,475 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे दैनिक बंद होने पर निकट भविष्य में 1,348 रुपये तक की गिरावट हो सकती है।"

आनंद राठी के प्रबंधक जिगर एस पटेल

आनंद राठी के प्रबंधक जिगर एस पटेल ने कहा, फिलहाल ये स्टॉक 20, 50, 100 और 200-दिवसीय EMA जैसे सभी प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है। इसलिए, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस समय नई लंबी स्थिति लेने से बचें, क्योंकि नीचे की ओर गिरने का जोखिम बढ़ जाएगा। जो लोग पहले ही खरीद चुके है उनके लिए 1,550- 1,560 रुपये के जोन में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है।