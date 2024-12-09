BEL, HAL समेत दूसरे Defence PSU Stocks में होने वाला है बड़ा खेल!

हाल ही में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक हुई। इस बैठक में 21,772 करोड रुपए से अधिक के पांच प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस मंजूरी से सरकारी और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को ऑर्डर मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ब्रोकिंग फर्म ICICI Securities ने 3 डिफेंस स्टॉक्स पर अपना नजरिया सामने रखा है।

BEL Share

ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने डिफेंस PSU स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी को हाल ही में मंजूर किए गए डिफेंस प्रोजेक्ट्स से बड़ा फायदा मिल सकता है। कंपनी की Su-30 MKI विमान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भूमिका होगी। ALH सिस्टम पर भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रणनीतिक भागीदारी BEL को डिफेंस इकोसिस्टम में आधार बनाती है।

ब्रोकरेज हाउस ने BEL टार्गेट प्राइस ₹345 रुपये रखा है. 6 दिसंबर डिफेंस कंपनी का स्टॉक 313.60 रुपये पर बंद हुआ है. करंट प्राइस स्टॉक में 10 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है

HAL Share

(Defence PSU हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पर ICICI सिक्योरिटीज ने BUY की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय ने 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी है। एचएएल के पास एक मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन है और सरकार के स्वदेशी उत्पादन फोकस का इसे फायदा मिला है। ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट प्राइस ₹4800 दिया है। 6 दिसंबर डिफेंस कंपनी का स्टॉक 4562.65 पर बंद हुआ है. करंट प्राइस स्टॉक में 5 प्रतिशत से ज्यादा का अपसाइड दिख सकता है।

Mishra Dhatu Nigam Share

एयरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी पर ब्रोकिंग फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने BUY की रेटिंग दी है। रक्षा मंत्रालय के फैसले का डिफेंस पीएसयू को फायदा हो सकता है. ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों के लिए सुपरलॉय और टाइटेनियम मिश्र धातुओं की सप्लाई करेगी। सुखोई (Sukhoi) इंजन ओवरहाल और बीएमपी टैंक अपग्रेड से अवसर प्रदान होगा। ब्रोकरेज फर्म ने Midhani में खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट प्रा्इस ₹430 प्रति शेयर दिया है। 6 दिसंबर डिफेंस कंपनी का स्टॉक 379.75 रुपये पर बंद हुआ है. करंट प्राइस स्टॉक में 13 फीसदी से ज्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।