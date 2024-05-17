Brightcom Share News: 3 दिनों में 14% की गिरावट, अब क्या करें?

Brightcom Group Limited के शेयरों में शुक्रवार को लगातार तीसरे सत्र में तेज गिरावट जारी रही। शेयर 5 प्रतिशत गिरकर 11.08 रुपये के अपने नए एक साल के निचले स्तर पर आ गया। इस कीमत पर, यह तीन कारोबारी दिनों में 14.18 प्रतिशत और एक महीने में 25.59 प्रतिशत टूट चुका है। एनएसई द्वारा "ट्रेडिंग के संभावित निलंबन" के नोटिस के बाद शेयर में गिरावट आई है।

advertisement

NSE Notice के जवाब में स्पष्टीकरण

कंपनी ने कल NSE Notice के जवाब में स्पष्टीकरण जारी किया। "NSE नोटिस से संकेत मिलता है कि ट्रेडिंग का निलंबन कंपनी द्वारा 11 जून, 2024 तक दूसरी (Q2) और तीसरी (Q3) तिमाहियों के लिए अपने तिमाही परिणाम घोषित करने में विफल रहने पर निर्भर है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ब्राइटकॉम एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित सभी नियामक आवश्यकताओं और समयसीमाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है," इसने कहा।

Also Read: कोटक लाइफ ने 7 लाख से अधिक पॉलिसीधारकों के लिए 1007 करोड़ रुपये के बोनस का किया ऐलान

निर्धारित समयसीमा

कंपनी ने आगे कहा, "हमारी टीम निर्धारित समयसीमा के भीतर तिमाही परिणामों को अंतिम रूप देने और जारी करने के लिए लगन से काम कर रही है। हमें विश्वास है कि इन समयसीमाओं का पालन करके, हम ट्रेडिंग के किसी भी निलंबन से बचेंगे और एनएसई और बीएसई दोनों पर सुचारू रूप से परिचालन जारी रखेंगे। "रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "बीसीजी के शेयर चार्ट पर अच्छे नहीं दिख रहे हैं। शेयर से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह 7 रुपये के स्तर तक गिर सकता है।" दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए ब्राइटकॉम की शेयरधारिता पर अंतिम घोषणा के अनुसार, प्रमोटरों के पास इसमें 18.38% हिस्सेदारी थी।