NSE पर लिस्ट हुआ ये IT स्टॉक! शेयर में 6% से ज्यादा तेजी; 2,100 करोड़ रुपये का है मार्केट कैप
कंपनी ने बताया कि उसके शेयरों में 17 अगस्त 2026, सोमवार से NSE पर कारोबार शुरू हो गया है। यह लिस्टिंग NSE के 14 अगस्त 2026 के सर्कुलर के तहत हुई है। कंपनी ने इससे पहले 30 अप्रैल 2026 को बोर्ड की मंजूरी के साथ NSE पर डायरेक्ट लिस्टिंग की जानकारी दी थी।
2,100.01 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, Blue Cloud Softech Solutions Limited ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अब कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) पर भी लिस्ट हो गए हैं।
कंपनी ने बताया कि उसके शेयरों में 17 अगस्त 2026, सोमवार से NSE पर कारोबार शुरू हो गया है। यह लिस्टिंग NSE के 14 अगस्त 2026 के सर्कुलर के तहत हुई है। कंपनी ने इससे पहले 30 अप्रैल 2026 को बोर्ड की मंजूरी के साथ NSE पर डायरेक्ट लिस्टिंग की जानकारी दी थी। NSE पर कंपनी का सिंबल “BLUECLOUDS” है और कुल 92,30,81,600 इक्विटी शेयर NSE Main Board पर कारोबार के लिए स्वीकार किए गए हैं। इन शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है।
Blue Cloud Softech Share Price
एनएसई पर दोपहर 12:22 बजे तक कंपनी का शेयर 6.23% या 1.36 रुपये चढ़कर 23.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। वहीं बीएसई पर शेयर 6.31% या 1.38 रुपये चढ़कर 23.24 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड की चेयरमैन जानकी यारलागड्डा ने कहा कि NSE पर कंपनी की लिस्टिंग ब्लू क्लाउड के लिए गर्व का पल है। उन्होंने बताया कि 2016 में BSE पर लिस्टिंग के बाद कंपनी एक IT सर्विसेज कंपनी से बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के रेवेन्यू वाली विविधीकृत AI-फर्स्ट कंपनी बन गई है। उन्होंने कहा कि अब दोनों एक्सचेंजों पर लिस्टिंग से शेयरधारकों को ज्यादा विकल्प और शेयरों में बेहतर लिक्विडिटी मिलेगी।
यह कंपनी द्वारा बनाए गए संस्थान की मजबूती और परिपक्वता को भी दर्शाता है। उन्होंने शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और साझेदारों के भरोसे के लिए उनका आभार जताया और NSE को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि डुअल लिस्टिंग कंपनी के Sovereign AI प्लेटफॉर्म्स की लंबी अवधि की संभावनाओं में भरोसे को दर्शाती है और तीन महाद्वीपों में विस्तार के दौरान कंपनी को जरूरी कैपिटल मार्केट क्रेडिबिलिटी भी देगी।