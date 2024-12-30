RVNL, IRFC, IRCTC, Ircon, Titagarh, Jupiter Wagons, BEML, Texmaco शेयरों पर आई बड़ी खबर!

रेलवे स्टॉक्स 52 वीक हाई से 41 प्रतिशत तक गिरने के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2024 में मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2025 में सभी की नजरें सरकार की ओर से खर्च की जाने वाली नीतियों, रुकी हुई रेलवे टेंडरों और आगामी केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन की उम्मीदों पर रहेंगी। हालांकि, विश्लेषकों ने BTMarkets के साल-अंत सर्वेक्षण में चेतावनी दी कि बहुत से रेलवे-लिंक्ड स्टॉक्स अभी भी उचित वैल्यूएशन पर नहीं हैं, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी।

Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) के शेयर साल दर साल 134 प्रतिशत बढ़े, जबकि Kernex Microsystems (इंडिया) लिमिटेड के शेयर इसी अवधि में 131 प्रतिशत बढ़े। Jupiter Wagons Ltd (58 प्रतिशत), Indian Railway Finance Corporation Ltd (47 प्रतिशत), BEML Ltd (44 प्रतिशत), Oriental Rail Infrastructure Ltd (38 प्रतिशत), Ircon International Ltd (22 प्रतिशत) और ailtel Corporation Of India Ltd (18 प्रतिशत) जैसे स्टॉक्स ने भी सालभर में अच्छा प्रदर्शन किया।

Texmaco Rail & Engineering Ltd और Titagarh Railsystems Ltd ने 17 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd (IRCTC) इस वर्ष एक अपवाद था, जिसने 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। PGIM India AMC के PMS सुरजीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि दिसंबर तिमाही में रेलवे में ऑर्डर में वृद्धि हुई है। अरोड़ा के अनुसार, रेलवे से अगले कुछ वर्षों में 1,500 लोकोमोटिव की निरंतर मांग रहने की उम्मीद है।

Religare Broking के SVP, रिसर्च अजीत मिश्रा का कहना है कि रेलवे स्टॉक्स ने मजबूत विकास क्षमता दिखाई है, जो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्रित नीतियों और सफल ट्रांसपोर्टेशन समाधान की बढ़ती मांग से प्रेरित है। मिश्रा का कहना है कि इनमें से बीईएमएल लिमिटेड, जो रेलवे कोच और वैगन का प्रमुख निर्माता है, सरकार की पहलों और बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो सेक्टर के ग्रोथ नजरिये को बेहतर बनाते हैं। अन्य उल्लेखनीय रेलवे स्टॉक्स में Container Corporation of India Ltd, Jupiter Wagons Ltd और Titagarh Rail Systems शामिल हैं, जो भारत के रेलवे और परिवहन क्षेत्र में विस्तार हो रहे अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को रेलवे स्टॉक्स में निवेश करने से पहले विभिन्न कारकों का बारीकी से वैल्यूएशन और रिसर्च करना चाहिए।

Choice Broking के सहायक उपाध्यक्ष जथिन कैथवलप्पिल का कहना है कि रेलवे सेक्टर का प्रदर्शन सरकार के जरिए निरंतर खर्च पर निर्भर करता है। IRCTC और RVNL जैसे शेयरों में चयन किए जाने अवसरों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर का कहना है कि जुलाई-अक्टूबर अवधि में गहरी गिरावट से गुजरने के बाद, रेलवे स्टॉक्स ने हाल ही में कई हफ्तों में जोरदार वापसी की है। अब जबकि सामान्य और राज्य चुनाव पीछे हैं, सरकार के खर्च पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रुकी हुई रेलवे टेंडरों को मंजूरी देने और आगामी केंद्रीय बजट की उम्मीदों पर फोकस बढ़ा है। हालांकि, हम मानते हैं कि इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स अभी भी सस्ते नहीं हैं, निवेशकों को इन स्टॉक्स को धीरे-धीरे खरीदने की सलाह दी जाती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।