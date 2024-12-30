scorecardresearch
Reliance Infra, Utkarsh Small Finance समेत कई स्टॉक्स में दिखेगा बड़ा एक्शन!

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानि सोमवार कई स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक्स से जुड़ी खबरें शुक्रवार को बाजार बंद होने, शानिवार और रविवार को भी आई है। आइये जानते हैं ये कौन सी कंपनियां हैं?

Harsh Verma
Dec 30, 2024

Reliance Infrastructure 
कंपनी की इकाई PS Toll Road Private Ltd को एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक से नोटिस मिला है। दोनों बैंकों ने महाराष्ट्र के NH-44 के पुणे-सातारा खंड को 6 लेन करने के लिए कन्सेशन एग्रीमेंट के तहत स्थानांतरण का अधिकार लागू किया है, जिसमें PSTR के जरिए कथित DSRA डिफॉल्ट्स का हवाला दिया गया है।

Axis Max Life Insurance
बीमा कंपनी की इकाई, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड (मैक्स लाइफ PFM) ने पेंशन फंड मैनेजर और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के जरिए निर्धारित नियमों के तहत एक प्वाइंट ऑफ प्रजेंस के रूप में अपनी सर्विस को समाप्त करने की योजना का ऐलान किया। यह निर्णय मैक्स लाइफ PFM और एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड (Axis PFM) के बीच ब्रांड से संबंधित अस्पष्टता के कारण लिया गया है, जो एक्सिस बैंक के समूह में एक पेंशन फंड मैनेजमेंट इकाई है।

Utkarsh Small Finance Bank 
बैंक ने कहा कि वह एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) को अपनी नॉन प्रॉफिट एसेट्स (NPAs) और रिटइन-ऑफ लोन का पोर्टफोलियो बेचेगा। इस पोर्टफोलियो में असुरक्षित तनावपूर्ण माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) के लोन शामिल हैं, जिनकी कुल बकाया राशि 30 सितंबर 2024 तक लगभग ₹355 करोड़ है।

IOL Chemicals
कंपनी की बोर्ड ने कंपनी के शेयरों को 1 शेयर को 5 शेयरों में विभाजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका मतलब है कि जो भी निवेशक कंपनी में एक स्टॉक रखते हैं, वह 5 शेयरों में विभाजित हो जाएगा।

Hero MotoCorp 
भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी ने अमेरिकी प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता हार्ले-डेविडसन मोटर के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है, ताकि एक नई मोटरसाइकिल को सह-विकसित और निर्माण किया जा सके, साथ ही मौजूदा सह-विकसित मॉडल - X440 - को नए वैरिएंट्स में विस्तारित किया जा सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 30, 2024