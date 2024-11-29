BEML Share: इस शेयर पर आ गया नया टारगेट
पीएसयू बीईएमएल लिमिटेड को हाल ही में चेन्नई मेट्रो से 3,658 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जिससे इसकी ऑर्डर बुक 15,100 करोड़ रुपये हो गई है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि रेलवे और मेट्रो व्यवसाय आगे चलकर राजस्व प्रोफ़ाइल पर हावी हो सकता है, जबकि रक्षा व्यवसाय भी बेहतर स्थिति में रहेगा।
एंटिक ने कहा, "हमारा मानना है कि मोबिलिटी सेगमेंट (मेट्रो कोच, खनन उपकरण और रक्षा मोबिलिटी वाहन) में अपनी बाजार नेतृत्व स्थिति के साथ BEML रेलवे और मेट्रो तथा रक्षा क्षेत्रों में आगामी व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, हम 5,185 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर खरीद रेटिंग बनाए रखते हैं।"
नए ऑर्डर के साथ, BEML का रेलवे और मेट्रो सेगमेंट का योगदान ऑर्डर बुक में 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है। BEML ने रेलवे और मेट्रो तथा रक्षा व्यवसायों से अपने राजस्व में लगातार वृद्धि की है, जबकि कमजोर मार्जिन वाले खनन व्यवसाय से योगदान वित्त वर्ष 2021 में 49 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 41 प्रतिशत रह गया है।
वित्त वर्ष 2024 में BEML की ऑर्डर बुक में 38 प्रतिशत का सुधार हुआ और यह 11,900 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इसमें बैंगलोर मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर क्लास जैसे बड़े ऑर्डर को अंतिम रूप देने का योगदान रहा। एंटिक ने कहा कि रेलवे और मेट्रो सेगमेंट में बड़े ऑर्डर को अंतिम रूप देने से BEML को न केवल अपनी राजस्व दृश्यता में सुधार करने में मदद मिली है, बल्कि संभावित रूप से अपने मार्जिन प्रोफाइल को भी बेहतर बनाने में मदद मिली है।
रेलवे एवं मेट्रो (ऑर्डर बुक का 61 प्रतिशत हिस्सा) और रक्षा कारोबार (ऑर्डर बुक का 32 प्रतिशत हिस्सा) बेहतर मार्जिन वाले कारोबार हैं, जिनका ऑर्डर बुक में 93 प्रतिशत हिस्सा है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि बीईएमएल का परिचालन मार्जिन प्रोफाइल वित्त वर्ष 2024-27 के दौरान 460 बीपीएस तक सुधरकर 15.6 प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि कम मार्जिन वाले खनन व्यवसाय का योगदान वर्तमान में 41 प्रतिशत की तुलना में घटकर 31 प्रतिशत हो जाएगा।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।