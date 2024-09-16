scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIPO Alert: प्राइमरी मार्केट में हलचल, इस हफ्ते 7 नए IPO और 13 आईपीओ की होगी लिस्टिंग

IPO Alert: प्राइमरी मार्केट में हलचल, इस हफ्ते 7 नए IPO और 13 आईपीओ की होगी लिस्टिंग

मेन बोर्ड आईपीओ में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड और अर्केड डेवेलपर्स लिमिटेड प्रमुख आईपीओ में शामिल हैं। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने प्रति शेयर ₹249-263 का प्राइस बैंड तय किया है, जिसका लक्ष्य ₹500 करोड़ की नई इक्विटी और ₹276 करोड़ की बिक्री के लिए पेशकश के माध्यम से जुटाना है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 16, 2024 07:23 IST
Bajaj Housing Finance का IPO ग्रे मार्केट बना तूफान,
Bajaj Housing Finance का IPO ग्रे मार्केट बना तूफान,

सितंबर का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और प्राइमरी मार्केट का बज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हफ्ते सात नए आईपीओ और 13 कंपनियों की लिस्टिंग होने जा रही है। 

मेन बोर्ड आईपीओ में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड और अर्केड डेवेलपर्स लिमिटेड प्रमुख आईपीओ में शामिल हैं। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने प्रति शेयर ₹249-263 का प्राइस बैंड तय किया है, जिसका लक्ष्य ₹500 करोड़ की नई इक्विटी और ₹276 करोड़ की बिक्री के लिए पेशकश के माध्यम से जुटाना है।

advertisement

वहीं, अर्केड डेवेलपर्स ने प्रति शेयर ₹121-128 के प्राइस बैंड पर ₹410 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है।

एसएमई में, ओसेल डिवाइसेज लिमिटेड, पेलाट्रो लिमिटेड और पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स लिमिटेड 16 और 17 सितंबर को अपने आईपीओ लॉन्च करेंगे। ये कंपनियाँ ₹24 करोड़ से ₹65 करोड़ के बीच जुटाने का लक्ष्य रखती हैं। बाइको ग्रीनटेक लिमिटेड और एसडी रिटेल लिमिटेड सप्ताह के अंत में अपने सार्वजनिक निर्गम के साथ बाजार में आएंगी।

लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज Bajaj Housing Finance Limited , टोलिन्स टायर्स लिमिटेड और क्रॉस लिमिटेड को लेकर है, जबकि पीएन गाडगिल ज्वैलर्स लिमिटेड 17 सितंबर को लिस्ट होगी।

टोलिन्स टायर्स, जिसका आईपीओ 24 गुना सब्सक्राइब हुआ था, के ₹30 ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के साथ सूचीबद्ध होने की उम्मीद है, जो इश्यू प्राइस से 13% की वृद्धि है। वहीं, क्रॉस लिमिटेड, जिसे संस्थागत निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, का GMP घटकर ₹24 रह गया, जो इसके ₹240 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 10% प्रीमियम दर्शाता है।

 सितंबर का महीना भी शेयर बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण महीना बनता जा रहा है। 

अस्वीकरण: बिज़नेस टुडे बाजार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए स्टॉक मार्केट समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पाठकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 16, 2024