IPO Alert: प्राइमरी मार्केट में हलचल, इस हफ्ते 7 नए IPO और 13 आईपीओ की होगी लिस्टिंग

सितंबर का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और प्राइमरी मार्केट का बज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हफ्ते सात नए आईपीओ और 13 कंपनियों की लिस्टिंग होने जा रही है।

मेन बोर्ड आईपीओ में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड और अर्केड डेवेलपर्स लिमिटेड प्रमुख आईपीओ में शामिल हैं। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने प्रति शेयर ₹249-263 का प्राइस बैंड तय किया है, जिसका लक्ष्य ₹500 करोड़ की नई इक्विटी और ₹276 करोड़ की बिक्री के लिए पेशकश के माध्यम से जुटाना है।

वहीं, अर्केड डेवेलपर्स ने प्रति शेयर ₹121-128 के प्राइस बैंड पर ₹410 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है।

एसएमई में, ओसेल डिवाइसेज लिमिटेड, पेलाट्रो लिमिटेड और पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स लिमिटेड 16 और 17 सितंबर को अपने आईपीओ लॉन्च करेंगे। ये कंपनियाँ ₹24 करोड़ से ₹65 करोड़ के बीच जुटाने का लक्ष्य रखती हैं। बाइको ग्रीनटेक लिमिटेड और एसडी रिटेल लिमिटेड सप्ताह के अंत में अपने सार्वजनिक निर्गम के साथ बाजार में आएंगी।

लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज Bajaj Housing Finance Limited , टोलिन्स टायर्स लिमिटेड और क्रॉस लिमिटेड को लेकर है, जबकि पीएन गाडगिल ज्वैलर्स लिमिटेड 17 सितंबर को लिस्ट होगी।

टोलिन्स टायर्स, जिसका आईपीओ 24 गुना सब्सक्राइब हुआ था, के ₹30 ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के साथ सूचीबद्ध होने की उम्मीद है, जो इश्यू प्राइस से 13% की वृद्धि है। वहीं, क्रॉस लिमिटेड, जिसे संस्थागत निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, का GMP घटकर ₹24 रह गया, जो इसके ₹240 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 10% प्रीमियम दर्शाता है।

सितंबर का महीना भी शेयर बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण महीना बनता जा रहा है।

