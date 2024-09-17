12% गिर गया Adani Port, अब क्या करना है इसमें, खरीदें?

मंगलवार के कारोबार में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड के शेयर 1.19 प्रतिशत गिरकर 1,423 रुपये के दिन के निचले स्तर पर आ गए। देश के सबसे बड़े बंदरगाह डेवलपर ने हाल ही में गुजरात के कांडला बंदरगाह पर बहुउद्देशीय बर्थ विकसित करने के लिए डीपीए के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह शेयर अपने एक साल के उच्चतम स्तर को छूने के बाद कंसोलिडेशन में है।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी की निदेशक क्रांति बाथिनी

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी की निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा, "अडानी पोर्ट्स 1,600 रुपये के स्तर को छूने के बाद कंसोलिडेशन में है। भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह ऑपरेटर होने के नाते, कंपनी के राजस्व में आने वाली तिमाहियों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। मौजूदा निवेशक लंबी अवधि के नजरिए से इसे बनाए रख सकते हैं।

तकनीकी रूप से, इस शेयर को 1,420-1,400 रुपये के दायरे में सपोर्ट मिल सकता है

तकनीकी रूप से, इस शेयर को 1,420-1,400 रुपये के दायरे में सपोर्ट मिल सकता है। सेबी में पंजीकृत शोध विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "अडानी पोर्ट्स को 1,419 रुपये पर मजबूत सपोर्ट है। तथा, निकट भविष्य में 1,533-1,621 रुपये के टारगेट के लिए इसके रेसिस्टेंस स्तर 1,469 रुपये से ऊपर बंद होना आवश्यक है। जून 2024 तक, प्रमोटरों के पास अडानी पोर्ट्स में 65.89 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।