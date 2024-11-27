scorecardresearch
Adani Group के स्टॉक 20 परसेंट भागे, अदाणी को लेकर क्या आई ख़बर

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 27, 2024 17:57 IST
बुधवार दोपहर के कारोबार में 10 सूचीबद्ध अडानी समूह के शेयरों में तेज उछाल दर्ज किया गया। शेयर की कीमत में आज की तेजी तब आई जब भारतीय समूह ने दावा किया कि गौतम अडानी और समूह के अन्य अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है।

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया, "गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) के अभियोग या अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की सिविल शिकायत में निर्धारित आरोपों में FCPA (विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम) के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है।"

यह ताजा आरोप पिछले वर्ष जनवरी में अडानी समूह के लिए काफी उथल-पुथल के बाद आया है, जब अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर अपतटीय कर पनाहगाहों का अनुचित तरीके से उपयोग करने का आरोप लगाया था। एजीईएल, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (पूर्व में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड) और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर अपने-अपने 10 प्रतिशत ऊपरी सर्किट स्तर पर बंद हो गए।

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड में क्रमश: 8.90 प्रतिशत, 6.10 प्रतिशत और 5.09 प्रतिशत की तेजी आई।

अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले सप्ताह अडानी, उनके भतीजे और कार्यकारी निदेशक सागर अडानी और एजीईएल के प्रबंध निदेशक विनीत एस जैन पर भारतीय बिजली आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत देने की योजना का हिस्सा होने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

अडानी समूह ने अमेरिकी अभियोग में लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए इनकार किया है और कहा है कि वह सभी कानूनी उपाय अपनाएगा।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 27, 2024