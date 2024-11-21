scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारकिन Mutual Funds ने अक्टूबर में Adani stocks को बेचा-खरीदा?

किन Mutual Funds ने अक्टूबर में Adani stocks को बेचा-खरीदा?

अमेरिका से आई खबर के चलते Adani Group के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए। इस तरह की खबर आने के बाद आपको बता होने चाहिए कि किन म्यूचुअल फंड्स ने अक्टूबर 2024 में अडानी ग्रुप के किन शेयरों में खरीदारी और बिक्री की है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 21, 2024 13:05 IST

एक्सपर्ट्स के मुताबिक म्यूचुअल फंड निवेशकों को अडानी के शेयरों में अपनी हिस्सेदारी का मूल्यांकन करना चाहिए।

Adani Enterprises 

ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2024 में 83 म्यूचुअल फंड्स ने शेयर खरीदे, जबकि 20 फंड्स ने बेचे, जिसके परिणामस्वरूप 46.07 लाख शेयरों की नेट बढ़ोतरी हुई।

सबसे बड़ा खरीदार: Quant Small Cap Fund Growth

सबसे बड़ा सेलर: Invesco India Arbitrage Fund Growth

Adani Ports & SEZ

अडानी पोर्ट्स में 121 म्यूचुअल फंड्स ने शेयर खरीदे और 27 ने बेचे, जिससे 13.10 लाख शेयरों की नेट बढ़ोतरी हुई।

सबसे बड़ा खरीदार: SBI Focused Equity Fund Growth

सबसे बड़ा विक्रेता: Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth

Adani Power

अक्टूबर 2024 में 61 फंड्स ने शेयर खरीदे जबकि 5 फंड्स ने बेचे, जिसके परिणामस्वरूप 15.63 लाख शेयरों की नेट बढ़ोतरी हुई।

सबसे बड़ा खरीदार: SBI Nifty India Consumption Index Fund ने 98,629 शेयर जोड़े (इक्विटी का 0.00% हिस्सा)

सबसे बड़ा विक्रेता: Tata Equity P/E Fund ने 19.99 लाख शेयर बेचे (इक्विटी का 0.05% हिस्सा)

Adani Energy Solutions

अडानी एनर्जी सॉल्यूशन्स में 48 फंड्स ने शेयर खरीदे और 6 ने बेचे, जिससे 3.5 लाख शेयरों की नेट बढ़ोतरी हुई।

सबसे बड़ा खरीदार:  ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF

सबसे बड़ा विक्रेता: Tata Retirement Savings Progressive Fund Growth

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 21, 2024