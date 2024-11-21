भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद Adani Group की सफाई

अडानी ग्रुप ने खुद पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया गया है। ग्रुप ने कहा है कि वह सभी संभव कानूनी उपायों का सहारा लेगा।

अडानी ग्रुप के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जरिए अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और इनका खंडन किया गया है। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं, वो सिर्फ आरोप हैं और अभियुक्तों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उन्हें दोषी साबित नहीं किया जाता। सभी कानूनी उपायों का सहारा लिया जाएगा।

अडानी ग्रुप ने हमेशा हाई गवर्नेंस, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के मानकों को बनाए रखा है और अपने ऑपरेशन्स के सभी क्षेत्रों में इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। हम अपने सभी स्टेकहोल्डर्स, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि एक कानून का पालक करने वाले संगठन हैं, जो सभी कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं।

अडानी ग्रुप ने अपने स्टेकहोल्डर्स, कर्मचारियों और भागीदारों को अपने कानून-पालक स्वभाव और सभी कानूनों के अनुपालन की गारंटी दी है। इस बीच, अडानी ग्रुप के शेयरों में गुरुवार के व्यापार में तेज गिरावट आई, जिसमें प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 23 प्रतिशत तक का गिरावट दर्ज की।

यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य अधिकारियों पर 2 बिलियन डॉलर के रिश्वत कांड में शामिल होने का आरोप लगाया। अमेरिकी अभियोजकों ने यह भी कहा है कि समूह ने भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी ताकि सौर ऊर्जा अनुबंधों को सुरक्षित किया जा सके, जिनसे अरबों डॉलर के मुनाफे की उम्मीद थी।

अडानी और उनके सहयोगियों पर $3 बिलियन से अधिक के ऋण और बांड प्राप्त करने के लिए बयान झूठे करने का भी आरोप लगाया गया है। ये आरोप अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार पअधिनियम (FCPA) के तहत आते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने समूह के खिलाफ समानांतर नागरिक आरोप भी दायर किए हैं, जिससे उनके कानूनी संकट और बढ़ गए हैं।

