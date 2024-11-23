scorecardresearch
अडानी विवाद: Azure के व्हिसलब्लोअर्स ने रिश्वतखोरी मामले में क्या खुलासा किया?

Azure Power के एक कर्मचारी ने मई 2022 में कंपनी की नीति के तहत भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में अडानी ग्रुप और Azure Power के कुछ पूर्व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। अमेरिकी न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और एफबीआई ने इन आरोपों के संबंध में कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए हैं।

Delhi,UPDATED: Nov 23, 2024 11:50 IST

अडानी ग्रुप और Azure का पक्ष

अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को "बेबुनियाद" करार देते हुए कहा कि वे कानूनी विकल्प अपनाएंगे। दूसरी ओर, Azure Power ने स्वीकार किया कि उनकी एक प्रोजेक्ट साइट पर कुछ कर्मचारियों ने डेटा में गड़बड़ी और भुगतान में हेरफेर किया। हालांकि, उन्होंने रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी सरकारी अधिकारी को गलत भुगतान के सबूत नहीं मिले हैं।

व्हिसलब्लोअर की दूसरी शिकायत

सितंबर 2022 में Azure को एक और शिकायत मिली, जिसमें जॉइंट वेंचर्स और भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। जांच के बाद, Azure ने कहा कि "थर्ड-पार्टी लैंड एग्रीगेटर्स" द्वारा गलत भुगतान संभव है, लेकिन कंपनी की ओर से ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया।

Azure की संरचना और संचालन

Azure Power Global Limited, मॉरीशस में रजिस्टर्ड है और 64 सहायक व संबद्ध कंपनियों का मालिक है। इनमें Azure Power राजस्थान प्रा. लि., Azure Power पंजाब प्रा. लि., Azure Power Mars प्रा. लि., और Azure Power Jupiter प्रा. लि. जैसी कंपनियां शामिल हैं।

NYSE से डीलिस्टिंग का मुद्दा

नवंबर 2022 में, Azure के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) से डीलिस्ट कर दिए गए। इसकी वजह यह थी कि कंपनी समय पर SEC को जरूरी रिपोर्ट्स नहीं सौंप पाई। अप्रैल 2024 में, Azure ने घोषणा की कि डीलिस्टिंग के बाद उनकी अमेरिकी रिपोर्टिंग की जरूरत खत्म हो गई है।

व्यापक असर

यह मामला सिर्फ अडानी ग्रुप और Azure तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों में अंदरूनी शिकायतें और जांच उनके कानूनी व साख से जुड़े खतरों को बढ़ा सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
