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Newsपर्सनल फाइनेंसSalary Saving Tips: महीने की सैलरी आते ही करें ये 5 काम, बचत करना हो सकता है आसान

Salary Saving Tips: महीने की सैलरी आते ही करें ये 5 काम, बचत करना हो सकता है आसान

हर महीने सैलरी आते ही पैसे खर्च हो जाते हैं और बचत के लिए कुछ नहीं बचता? अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अपनी कुछ आदतों में बदलाव करें। जानिए सैलरी मिलते ही कौन से 5 काम करने से बचत बढ़ाने और भविष्य के लिए पैसा जुटाने में मदद मिल सकती है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 19, 2026 13:15 IST
AI Generated Image

In Short

  • सैलरी मिलते ही बचत के लिए पैसे अलग रखें, ताकि महीने के आखिर में पैसों की कमी न हो।
  • हर महीने का बजट बनाएं और जरूरी बिल व लोन की किस्त समय पर चुकाएं।
  • अचानक आने वाले खर्चों के लिए पैसे जोड़ें और भविष्य की जरूरतों के लिए हर महीने थोड़ा निवेश करें।

हर महीने सैलरी आते ही कई लोग शॉपिंग, बिल और दूसरी जरूरतों पर पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। महीने के आखिर तक बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे बचते हैं और बचत करने का प्लान अगले महीने के लिए टल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अपनी कुछ आदतों में बदलाव करके आप हर महीने पैसे बचा सकते हैं। आइए जानते हैं सैलरी आते ही कौन से 5 काम करने चाहिए, जिनसे बचत करना आसान हो सकता है।

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1. सबसे पहले बचत के पैसे अलग करें

सैलरी आते ही सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रख दें। इसके लिए आप अपनी इनकम और खर्चों के हिसाब से एक तय रकम चुन सकते हैं। कोशिश करें कि यह पैसा ऐसे बैंक अकाउंट में रखें, जिसका इस्तेमाल आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए नहीं करते हैं। इससे गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।

2. महीने का बजट बनाएं

सैलरी मिलने के बाद घर का किराया, बिजली बिल, राशन, बच्चों की फीस और दूसरी जरूरी चीजों का बजट तैयार करें। इससे आपको पता चलेगा कि हर महीने कितने पैसे जरूरी खर्चों में जा रहे हैं और कितनी रकम बचाई जा सकती है। बजट बनाते समय मनोरंजन और शॉपिंग के लिए भी एक सीमा तय करें।

3. EMI और जरूरी बिल समय पर चुकाएं

अगर आपके ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया है, तो सैलरी मिलते ही उसके भुगतान की योजना बनाएं। समय पर EMI और बिल चुकाने से लेट फीस और अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सकता है। क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया समय पर चुकाने की कोशिश करें।

प्रतीकात्मक तस्वीर

4. इमरजेंसी फंड तैयार करें

अचानक नौकरी छूटने, बीमारी या किसी दूसरी परेशानी के समय इमरजेंसी फंड काम आ सकता है। इसके लिए हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे अलग रखें। आमतौर पर तीन से छह महीने के जरूरी खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड बनाने पर विचार किया जा सकता है। इस रकम को ऐसी जगह रखें, जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सकें।

5. निवेश के लिए भी पैसा अलग रखें

जरूरी खर्चों और इमरजेंसी फंड के बाद बची रकम से आप अपने भविष्य के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। अपने लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार SIP, PPF या दूसरे निवेश विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। छोटी रकम से नियमित निवेश शुरू करने पर भी लंबी अवधि में पैसा जमा करने में मदद मिल सकती है।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 19, 2026