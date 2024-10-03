scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंस बस छोटी सी रकम से बन जाओगे करोड़पति!

करोड़पति बनने का सपना किसका नहीं होता, हर कोई चाहता है उसके खाते में करोड़ों रुपये रकम होl लेकिन ऐसा आसानी से होता नहीं हैl करोड़ों रुपये का कॉरपस इकट्ठा करने के लिए नियमित इनकम और निवेश की जरूरत होती है... नियमित इनकम से पैसे बचाकर सही जगह निवेश किया जाए तो करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता हैl इसके लिए आपको आज से ही SIP यानी सिस्टेमैटिक निवेश की शुरुआत करनी होगी...

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 3, 2024 13:29 IST

नियमित इनकम से पैसे बचाकर सही जगह निवेश किया जाए तो करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता हैl इसके लिए आपको आज से ही SIP यानी सिस्टेमैटिक निवेश की शुरुआत करनी होगी...अपनी कमाई के हिसाब से आप SIP की रकम तय कर सकते हैं...अगर ऐसा किया तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगाl

5000 की SIP

SIP की शुरुआत छोटी रकम से करनी चाहिए ताकि आप इसे 20 साल तक चला पाए...लंबी अवधि में आपको म्यूचुअल फंड SIP में कंपाउंडिंग का बड़ा फायदा मिलता है....अगर आपने कमाई के हिसाब से इसे बढ़ाते रहे तो आप अपने लक्ष्य को और जल्दी जा सकते हैं...इसके लिए सबसे बढ़िया रणनीति ये है कि आप अपनी पहली कमाई या सैलरी से ही SIP की शुरुआत कर दें...मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50 हजार तो वो आज से ही 5 हजार रुपये की SIP शुरू कर दे और इसे कमाई बढ़ने के साथ-साथ बढ़ाते रहें...पहले आपको उदारण देते हैं अगर आप अपनी SIP को कमाई कमाई के साथ नहीं बढ़ाते यानी 25 साल तक सिर्फ 5 हजार रुपये की SIP जारी रखते हैं..

ये फॉर्मूला है कमाल!

अगर आपने 5 हजार की SIP 25 साल के लिए की और सालाना 12 फीसदी रिटर्न मिला तो आप 95 लाख रुपये की रकम जोड़ सकते हैंl
यानी अगर 25 की उम्र में 5 हजार की SIP शुरू करेंगे तो 50 साल की उम्र में करोड़पति बन सकते हैं...अब आते है अगर आप कमाई के साथ अपनी SIP को बढ़ाते रहेंगे...मान लीजिए आपकी सैलरी या कमाई हर साल 10 फीसदी बढ़ती है तो आप हर साल अपनी SIP को 10 फीसदी बढ़ा दीजिए...

1 करोड़ बनाने का तरीका!

 जैसे पहले साल 5000 तो दूसरे साल 5500 रुपये की SIP...करते है और इस सिलसिले को 20 साल तक जारी रखते है तो आप 1 करोड़ की रकम जोड़ सकते हैं...ये रकम 12 फीसदी सालाना रिटर्न के आधार पर निकाली है...

इसका मतलब ये हुआ कि 5 हजार रुपये की रकम से भी करोड़पति बनने का सपना साकार हो सकता है...ये रकम तो हमने आपको 12 फीसदी सालाना रिटर्न के आधार पर निकाली है...लेकिन कई म्यूचुअल फंड्स 15 से 20 फीसदी तक रिटर्न 
दे सकते हैं...इसके लिए कुछ ज्यादा तिकड़म करने की जरूरत भी नहीं होती है...सिर्फ नियमित निवेश की जरूरत होती है...

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 3, 2024