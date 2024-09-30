scorecardresearch
PPF, KVP, NSC: सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के ब्याज का ऐलान किया

स्मॉल सेविंग स्कीम्स भारत में घरों की बचत का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें 12 प्रकार के वित्तीय उत्पाद शामिल हैं। इन स्कीम्स में निवेशकों को उनके जमा धन पर तयशुदा ब्याज मिलता है।

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Sep 30, 2024 19:26 IST

वित्त मंत्रालय हर तिमाही की शुरुआत से पहले स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों की घोषणा करता है। इन ब्याज दरों को तय करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति द्वारा सुझाया गया था। समिति ने सलाह दी थी कि इन स्कीम्स की ब्याज दरें समान मैच्योरिटी वाले सरकारी बॉन्ड के यील्ड से 0.25% से 1.00% ज्यादा होनी चाहिए।

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए नई ब्याज दरें घोषित कर दी गई हैं:

1 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम: 6.9% ब्याज
2 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम: 7.0% ब्याज
3 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम: 7.1% ब्याज
5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम: 7.5% ब्याज
5 साल की आरडी (रेकरिंग डिपॉजिट) स्कीम: 6.7% ब्याज
मंथली इनकम अकाउंट स्कीम (MIS): 7.4% ब्याज
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 7.7% ब्याज
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम: 8.2% ब्याज
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1% ब्याज
किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना: 8.2% ब्याज

स्मॉल सेविंग स्कीम्स भारत में घरों की बचत का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें 12 प्रकार के वित्तीय उत्पाद शामिल हैं। इन स्कीम्स में निवेशकों को उनके जमा धन पर तयशुदा ब्याज मिलता है। इन स्कीम्स से जमा की गई राशि को नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) में जमा किया जाता है। ये स्कीम्स सरकारी घाटे की फंडिंग का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी हैं।

