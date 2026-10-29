भारत में शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का मोहभंग? अमेरिका, जापान और हांगकांग में टैक्स छूट, जानें भारत में क्या है नियम

भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में शेयरों से होने वाली कमाई पर लगने वाला टैक्स इसकी एक बड़ी वजह है? ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) की रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों के टैक्स नियमों की तुलना की गई है। आइए जानते हैं कि अलग-अलग देशों में कितना टैक्स लगता है और भारत में इसे घटाने की क्या संभावनाएं हैं।

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भारत में शेयरों की कमाई पर कितना टैक्स?

भारत में लिस्टेड शेयर एक साल से ज्यादा रखने के बाद बेचने पर होने वाले मुनाफे पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगता है। वहीं, एक साल के अंदर बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स 20% है। इसके अलावा कुछ शेयर ट्रांजैक्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी देना पड़ता है।

अमेरिका, जापान और हांगकांग में क्या नियम?

जेफरीज की तुलना के मुताबिक, अमेरिका, जापान और हांगकांग में विदेशी निवेशकों को शेयरों के मुनाफे पर टैक्स से छूट मिलती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। हांगकांग में खरीदार और बेचने वाले दोनों पर 0.1% STT लगता है, जबकि अमेरिका और जापान में STT शून्य है।

चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया में कितना टैक्स?

चीन में कुछ शेयरों के मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता, जबकि दूसरे शेयरों पर 10% टैक्स है। ताइवान में कैपिटल गेन टैक्स से छूट है, लेकिन बेचने वाले को 0.3% STT देना पड़ता है। दक्षिण कोरिया में बिक्री की रकम पर 11% या नेट मुनाफे पर 22% टैक्स का नियम है। इसके अलावा बेचने वाले पर 0.2% STT लगता है।

भारत से कितना पैसा निकाल चुके विदेशी निवेशक?

जेफरीज के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने FY26 में 21 अरब डॉलर निकाले। वहीं, FY27 में 23 अक्टूबर 2026 तक 16.5 अरब डॉलर की निकासी हुई।

अप्रैल 2025 से रिपोर्ट में शामिल अवधि तक FPI, विदेशी प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी निवेशकों की कुल निकासी 110 अरब डॉलर रही।

बड़े विदेशी फंड्स में भारत की हिस्सेदारी घटी

जेफरीज ने 380 अरब डॉलर की संपत्ति संभालने वाले 70 बड़े इमर्जिंग मार्केट फंड्स का अध्ययन किया। जून 2026 में इनकी भारतीय शेयरों में हिस्सेदारी बेंचमार्क से 0.3 प्रतिशत अंक कम थी। जबकि पिछले दस साल में औसतन 2.2 प्रतिशत अंक ज्यादा रहती थी।

टैक्स घटाने के कौन से विकल्प?

जेफरीज ने तीन संभावनाएं बताई हैं। पहली, LTCG और STCG दोनों की दरें घटाना। दूसरी, केवल FPI के लिए LTCG कम करना। तीसरी, विदेशी निवेशकों का मुनाफा डॉलर में कैलकुलेट करना, जिससे उन्हें कुछ इंडेक्सेशन फायदा मिल सके। हालांकि, सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।

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सरकार को टैक्स से कितनी कमाई?

FY25 में इक्विटी LTCG से सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपये मिले। FY27 में STT कलेक्शन की सालाना रफ्तार करीब 85,000 करोड़ रुपये थी। FY25 में LTCG और STT की संयुक्त हिस्सेदारी डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में 8% और कुल टैक्स रेवेन्यू में 5% थी।

क्या टैक्स घटने से लौटेंगे विदेशी निवेशक?

जेफरीज का मानना है कि टैक्स घटने से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और रुपये को भी सहारा मिल सकता है। हालांकि, सरकार को टैक्स से होने वाली कमाई का भी ध्यान रखना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अक्टूबर में LTCG, STT और अलग-अलग निवेश पर टैक्स को लेकर चल रही चर्चा को सकारात्मक बताया था।

विदेशी निवेशकों की वापसी सिर्फ टैक्स पर निर्भर नहीं करेगी। शेयरों की कीमत, कंपनियों की कमाई, रुपये की स्थिति और ग्लोबल मार्केट के हालात भी अहम होंगे।