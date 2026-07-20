कमाई कम है तो क्या हुआ? ये 5 तरीके हर महीने बचाएंगे आपका पैसा

हर महीने कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर चलाने में निकल जाता है। कई बार बिना प्लान के किए गए छोटे-छोटे खर्च भी महीने के आखिर तक बजट बिगाड़ देते हैं। ऐसे में सिर्फ कमाई बढ़ने का इंतजार करने के बजाय पैसों को संभालने का तरीका बदलना ज्यादा काम आ सकता है। लेकिन बचत की शुरुआत करने से पहले घर के लोगों से पैसों की खुलकर बात करना क्यों जरूरी है?

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परिवार से पैसों की बात खुलकर करें

पति-पत्नी को अपनी कमाई, खर्च, कर्ज और बचत के बारे में एक-दूसरे को साफ जानकारी देनी चाहिए। घर के रोज के खर्चों के लिए एक साझा बैंक अकाउंट भी रखा जा सकता है, जिससे हिसाब रखना आसान हो जाता है।

पैसों की बात छिपाने से घर का बजट बिगड़ सकता है और आपस में परेशानी भी बढ़ सकती है। राशन, बच्चों की फीस, घूमने और दूसरी जरूरतों के खर्च का प्लान मिलकर बनाएं। इससे फालतू खर्च कम होगा और बच्चों को भी पैसों की कीमत समझ आएगी। लेकिन बच्चों को खर्च संभालना सिखाने में पॉकेट मनी कैसे मदद कर सकती है?

बच्चों को पॉकेट मनी देकर बजट सिखाएं

बच्चों को हर महीने एक तय रकम पॉकेट मनी के रूप में दें। इससे वे समझते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और उसे कहां खर्च करना चाहिए। ज्यादा पैसे देने के बजाय तय रकम देने से वे जरूरत और पसंद की चीजों के बीच फर्क करना सीखते हैं।

अगर पॉकेट मनी जल्दी खत्म हो जाए, तो उन्हें तुरंत और पैसे न दें। अगले महीने तक इंतजार करने से वे खर्च सोच-समझकर करना सीखेंगे। इससे धीरे-धीरे बचत की आदत भी बन सकती है। लेकिन बड़े लोग हर महीने बचत टालने से कैसे बच सकते हैं?

बचत को ऑटोमैटिक कर दें

सैलरी आते ही एक तय रकम अपने आप दूसरे बैंक अकाउंट या बचत वाली जगह पर जाने की सेटिंग कर दें। यह पैसा ऐसे खाते में रखें, जहां से उसे तुरंत निकालना आसान न हो।

इससे हर महीने बचत करने की बात टलेगी नहीं और पैसा अपने आप अलग होता रहेगा। अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए, इसके लिए एक से तीन महीने की सैलरी के बराबर रकम अलग रखना भी जरूरी है। लेकिन पैसे खर्च करने से पहले कुछ देर रुककर सोचना आपकी बचत को कैसे बढ़ा सकता है?

हर खरीदारी से पहले थोड़ा रुकें

कुछ खरीदने या ऑनलाइन पैसे भेजने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह खर्च सच में जरूरी है। अगर किसी निवेश, ऑफर या पेमेंट लिंक पर जरा भी शक हो, तो बैंक या उस कंपनी से सीधे जानकारी लें।

सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात सही नहीं होती। खासकर पैसे लगाने से जुड़ी सलाह पर बिना जांच किए भरोसा न करें। लेकिन सोशल मीडिया पर निवेश की सलाह देने वाले फिनफ्लुएंसर्स से सावधान रहना क्यों जरूरी है?

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फिनफ्लुएंसर्स की सलाह से रहें सावधान

कई इन्फ्लुएंसर्स को किसी क्रिप्टो कॉइन, मीम कॉइन या पैसे लगाने वाली स्कीम का प्रचार करने के पैसे मिलते हैं। इसलिए उनका मकसद हर बार लोगों को सही जगह पैसा लगाने की सलाह देना नहीं होता।

जिन लोगों के पास कम बचत है, उन्हें ऐसी जगह पैसा लगाने से बचना चाहिए, जहां पूरी रकम डूब सकती है। हमेशा ऐसे विकल्प चुनें, जिन्हें आप आसानी से समझ सकें। पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जांचें और किसी जानकार और भरोसेमंद सलाहकार से बात जरूर करें।