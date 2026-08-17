नीति आयोग को मिला नया CEO, 1989 बैच के IAS अनुराग जैन ने संभाली कमान, जानिए कौन हैं अनुराग जैन
नीति आयोग को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिल गया है। 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन ने यह जिम्मेदारी संभाली है। करीब चार दशक के प्रशासनिक अनुभव वाले जैन इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं।
In Short
- अनुराग जैन 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं और अब नीति आयोग के नए CEO बने हैं।
- उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और DPIIT जैसे अहम विभागों में जिम्मेदारी संभाली है।
- नए CEO के तौर पर वह नीति निर्माण, राष्ट्रीय विकास योजनाओं की निगरानी और केंद्र-राज्य समन्वय का काम संभालेंगे।
NITI Aayog CEO: नीति आयोग ने वरिष्ठ नौकरशाह अनुराग जैन का नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में स्वागत किया है। जैन ने केंद्र सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक की कमान संभाल ली है। वह सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक रणनीति और बड़े स्तर पर शासन से जुड़े कामों का करीब चार दशक का अनुभव रखते हैं।
1989 बैच के IAS अधिकारी हैं अनुराग जैन
अनुराग जैन 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर से आते हैं। नीति आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके पद संभालने की जानकारी साझा की।
नीति आयोग ने बताया कि अनुराग जैन सार्वजनिक प्रशासन और नीति निर्माण के क्षेत्र में लंबे अनुभव के साथ इस पद पर आए हैं।
दो साल के कार्यकाल के लिए हुई नियुक्ति
अनुराग जैन की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी है। यह फैसला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश के आधार पर लिया गया है।
उनका कार्यकाल दो साल या अगले आदेश तक रहेगा, इनमें से जो पहले होगा उसके अनुसार उनकी नियुक्ति लागू रहेगी। उन्होंने नीति आयोग के पिछले सीईओ का स्थान लिया है।
केंद्र और राज्य सरकारों में संभाली अहम जिम्मेदारियां
अनुराग जैन का प्रशासनिक करियर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा है। हाल ही में वह मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे।
इससे पहले केंद्र सरकार में भी उन्होंने कई अहम मंत्रालयों और विभागों में जिम्मेदारी संभाली। वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) का नेतृत्व भी किया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक नीति का अनुभव आएगा काम
अनुराग जैन का अनुभव औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक नीति जैसे क्षेत्रों से जुड़ा रहा है। नीति आयोग में उनकी भूमिका इन क्षेत्रों में रणनीतिक कामों को आगे बढ़ाने में अहम मानी जा रही है।
नीति निर्माण और केंद्र राज्य समन्वय की होगी जिम्मेदारी
नए सीईओ के तौर पर अनुराग जैन नीति ढांचे को तैयार करने, राष्ट्रीय विकास योजनाओं की निगरानी और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।
नीति आयोग केंद्र सरकार के लिए नीतिगत सुझाव और विकास योजनाओं से जुड़े काम करता है। अब अनुराग जैन के अनुभव के साथ आयोग की रणनीतिक भूमिका को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।