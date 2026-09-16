क्या रेगुलर एसआईपी के साथ-साथ Step-Up SIP भी कर सकते हैं? जानिए इसके फायदे और नुकसान

म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश के लिए SIP एक आसान और लोकप्रिय तरीका है। लेकिन कई लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि क्या Regular SIP और Step-Up SIP को एक साथ चलाया जा सकता है? Regular SIP में हर महीने एक तय रकम निवेश की जाती है, जबकि Step-Up SIP में समय के साथ निवेश की राशि बढ़ाई जा सकती है।

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ऐसे में दोनों को मिलाकर निवेशक एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं, जिसमें नियमित निवेश के साथ बढ़ती कमाई का फायदा भी मिल सके। यह तरीका निवेश में स्थिरता बनाए रखने के साथ भविष्य में बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकता है।



कैसे काम करता है SIP और Step-Up SIP का कॉम्बिनेशन?

इस रणनीति में निवेशक अपनी मौजूदा आय और भविष्य की कमाई को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग SIP चला सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हर महीने ₹10,000 की Regular SIP शुरू करता है और साथ ही ₹5,000 की Step-Up SIP रखता है, जिसे हर साल आय बढ़ने के साथ बढ़ाया जा सकता है।

कुछ निवेशक अपनी शुरुआती वित्तीय जिम्मेदारियों को देखते हुए एक SIP को स्थिर रखते हैं, जबकि दूसरी SIP में धीरे-धीरे निवेश बढ़ाते हैं। इससे निवेश पर अनुशासन बना रहता है और समय के साथ ज्यादा पूंजी बनाने का मौका मिलता है।

कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी के फायदे

इस तरह की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेशक को स्थिरता और ग्रोथ दोनों का फायदा मिल सकता है। Regular SIP बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद लगातार निवेश की आदत बनाए रखने में मदद करती है। वहीं Step-Up SIP बढ़ती आय के साथ निवेश क्षमता को बढ़ाने का मौका देती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

युवा निवेशकों के लिए यह तरीका खास तौर पर उपयोगी हो सकता है, क्योंकि करियर की शुरुआत में आय सीमित होती है, लेकिन समय के साथ वेतन बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में निवेश राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।

इसके अलावा, अलग-अलग SIP रखने से निवेशक अपने लक्ष्यों को भी अलग कर सकते हैं। जैसे एक SIP बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे लंबे लक्ष्य के लिए हो सकती है, जबकि दूसरी SIP रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रखी जा सकती है।

किन बातों का रखें ध्यान?

हालांकि SIP का कॉम्बिनेशन फायदेमंद हो सकता है, लेकिन निवेश राशि तय करते समय अपनी आय, खर्च और वित्तीय लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा SIP शुरू करने से कैश फ्लो पर दबाव आ सकता है।

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निवेशकों को समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और अपनी बदलती वित्तीय स्थिति के हिसाब से SIP राशि में बदलाव करना चाहिए।