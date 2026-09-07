Mutual Fund: 4.5 लाख रुपये की सैलरी से खड़ी की 9 करोड़ की संपत्ति, अब 25 करोड़ बनाने पर नजर
2017 में ₹4.5 लाख सालाना पैकेज से नौकरी शुरू करने वाले पुणे के IT प्रोफेशनल सुधीर दंडोतिया ने 32 साल की उम्र तक करीब ₹9 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। हर महीने ₹1.5 लाख की Mutual Fund SIP, नियंत्रित खर्च और लंबे समय तक निवेश बनाए रखना उनकी रणनीति का अहम हिस्सा रहा।
In Short
- 32 साल की उम्र में सुधीर दंडोतिया का कुल Asset Pool करीब ₹9 करोड़ पहुंचा
- हर महीने ₹1.5 लाख Mutual Fund SIP और ₹1.61 लाख Home Loan EMI में जाते हैं
- 40 साल की उम्र तक ₹20 से ₹25 करोड़ का Portfolio बनाने का लक्ष्य
अगर निवेश में अनुशासन हो और कमाई बढ़ने के साथ खर्चों को काबू में रखा जाए, तो लंबे समय में बड़ी रकम तैयार की जा सकती है। पुणे में रहने वाले 32 साल के IT प्रोफेशनल सुधीर दंडोतिया की कहानी कुछ ऐसी ही है। 2017 में सिर्फ ₹4.5 लाख सालाना पैकेज से नौकरी शुरू करने वाले सुधीर के पास आज करीब ₹9 करोड़ की कुल संपत्ति है।
9 साल में 11 गुना से ज्यादा बढ़ी कमाई
सुधीर ने 2017 में भोपाल के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद Accenture में नौकरी शुरू की थी। उस समय उनका सालाना पैकेज ₹4.5 लाख था। 2020 में उनकी कमाई बढ़कर ₹18 लाख, 2022 में ₹40 लाख और 2026 में करीब ₹52 लाख सालाना हो गई।
इस दौरान उनकी कमाई करीब 11.6 गुना बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने खर्चों को उसी तेजी से नहीं बढ़ने दिया। पिछले चार साल से उनके घर का मासिक खर्च करीब ₹2 लाख के आसपास बना हुआ है। सुधीर के मुताबिक, सैलरी बढ़ने पर उन्होंने तुरंत कार, लाइफस्टाइल या छुट्टियों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत महसूस नहीं की।
हर महीने ₹1.5 लाख की SIP
सुधीर हर महीने करीब ₹3.1 लाख रकम निवेश और कर्ज चुकाने में लगाते हैं। इसमें ₹1.61 लाख होम लोन EMI में जाता है, जबकि ₹1.5 लाख Mutual Fund SIP में निवेश किया जाता है।
उनकी पत्नी भी IT सेक्टर में सीनियर पद पर काम करती हैं और परिवार के खर्चों में बड़ी हिस्सेदारी निभाती हैं। इससे सुधीर को ज्यादा रकम निवेश करने का मौका मिला।
कहां लगा है ₹9 करोड़ का पैसा?
सुधीर के पास करीब ₹4.3 करोड़ के Financial Assets हैं। इसमें ₹2.56 करोड़ Mutual Funds में, ₹64 लाख Gold में, ₹57 लाख बैंक बैलेंस और FD में, ₹24 लाख PPF और EPF में और ₹23 लाख Direct Equity में लगे हैं।
इसके अलावा उनके पास पुणे में एक अपार्टमेंट है, जिसकी मौजूदा अनुमानित कीमत करीब ₹4.5 से ₹4.7 करोड़ है। यह घर उन्होंने 2021 में ₹2.5 करोड़ में खरीदा था। इसके लिए ₹2 करोड़ का होम लोन लिया गया और ₹50 लाख की Down Payment में उनके माता-पिता ने मदद की थी। बाकी होम लोन को घटाने के बाद उनकी वास्तविक Net Worth करीब ₹7 करोड़ बैठती है।
11 Mutual Fund स्कीम में निवेश
सुधीर की ₹1.5 लाख की मासिक SIP फिलहाल 11 Direct Mutual Fund Schemes में बंटी हुई है। इनमें Flexi Cap, Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Contra, Infrastructure और Index Funds शामिल हैं।
वह मानते हैं कि उनके निवेश का रिटर्न कोई असाधारण नहीं रहा। पहले वह लगातार Top Performing Funds खोजते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस आदत को छोड़ दिया। मार्च 2020 की भारी गिरावट और 2022 की कमजोरी के बावजूद उन्होंने Mutual Funds से एक रुपया भी नहीं निकाला।
40 साल की उम्र तक ₹25 करोड़ का लक्ष्य
अब सुधीर का लक्ष्य 40 साल की उम्र तक ₹20 से ₹25 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार करना है। उनका अनुमान है कि ₹1.5 लाख की SIP जारी रखने और सालाना 10 से 12 फीसदी रिटर्न मिलने पर Financial Assets ₹11 से ₹13 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उन्हें EPF के ₹1 करोड़ से ज्यादा और पुणे की प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब ₹10 करोड़ होने की उम्मीद है।
सुधीर अपनी पूरी निवेश यात्रा को एक आसान नियम में समेटते हैं—ज्यादा बचत करो, लंबे समय तक निवेश बनाए रखो और बाजार की गिरावट में घबराओ मत।