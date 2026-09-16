LIC से HDFC Bank तक...अगस्त में म्यूचुअल फंड्स ने इन 10 स्टॉक्स में लगाएं ₹51,000 करोड़

म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अगस्त महीने में कई बड़े शेयरों में जमकर निवेश किया। PRIME Database के आंकड़ों के मुताबिक, 10 शेयरों में म्यूचुअल फंड की कुल खरीदारी ₹51,000 करोड़ से ज्यादा रही। इसमें सबसे बड़ा नाम LIC का रहा, जहां फंड हाउसेज ने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे।

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LIC में सबसे ज्यादा MF खरीदारी



अगस्त में म्यूचुअल फंड ने LIC के शेयरों में ₹24,862 करोड़ की खरीदारी की। यह वही महीना था जब सरकार ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए LIC में अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेची थी। इस बिक्री से सरकार को ₹31,514.89 करोड़ मिले थे।

हालांकि, अगस्त के अंत तक LIC के शेयर में 1.58% की गिरावट दर्ज की गई।

HDFC Bank बना दूसरा सबसे बड़ा MF पसंदीदा शेयर



म्यूचुअल फंड खरीदारी के मामले में HDFC Bank दूसरे स्थान पर रहा। अगस्त में बैंक के शेयरों में ₹5,491.91 करोड़ का नेट इनफ्लो आया। यह खरीदारी ऐसे समय हुई जब अगस्त में HDFC Bank का शेयर 5.23% और जुलाई में 6.24% गिरा था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Kotak Institutional Equities के मुताबिक, कई बड़े शेयर आकर्षक वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं। ब्रोकरेज ने HDFC Bank का उदाहरण देते हुए कहा कि बैंक FY2024-26 के दौरान करीब 10% EPS CAGR दे रहा है और FY2026-29 के लिए 12% EPS CAGR की उम्मीद है।

Bharti Airtel और नए लिस्ट हुए शेयरों में भी निवेश



अगस्त में Bharti Airtel में भी म्यूचुअल फंड ने ₹3,870.10 करोड़ की अतिरिक्त खरीदारी की। इस दौरान टेलीकॉम कंपनी के शेयरों में 8.12% की गिरावट आई थी।

वहीं, 17 अगस्त को लिस्ट हुए Dhoot Transmission में म्यूचुअल फंड ने ₹3,130.76 करोड़ का निवेश किया। इसके अलावा ASTER DM Quality Care Ltd में ₹2,966.99 करोड़ और ONE 97 Communications में ₹2,528.56 करोड़ की खरीदारी हुई। इन दोनों शेयरों में अगस्त में ब्लॉक डील भी हुई थीं।

इक्विटी MF में बढ़ा निवेश, SIP ने बनाया रिकॉर्ड



अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश का सिलसिला जारी रहा। इनफ्लो बढ़कर करीब ₹29,300 करोड़ पहुंच गया, जो चार महीने का सबसे ऊंचा स्तर था।

वहीं, SIP के जरिए निवेश भी बढ़कर रिकॉर्ड ₹32,300 करोड़ पर पहुंच गया। Nuvama के अनुसार, निवेशकों का रुझान ऐसा दिखाता है कि वे एक तरफ कुछ मुनाफा बुक कर रहे हैं और दूसरी तरफ SIP के जरिए इक्विटी में निवेश बनाए रख रहे हैं।

इन शेयरों में भी हुई बड़ी खरीदारी



अगस्त में Coal India, Manipal Health Enterprises, Avenue Supermarts और Tenneco Clean Air India भी म्यूचुअल फंड की पसंद में रहे। इन चारों शेयरों में ₹2,076 करोड़ से ₹2,436 करोड़ तक की खरीदारी हुई।

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कुल मिलाकर अगस्त में इन 10 शेयरों में म्यूचुअल फंड कंपनियों ने ₹51,174.90 करोड़ का निवेश किया।