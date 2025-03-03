Mutual Fund: गजब! 1 साल में 21.15% का बंपर रिटर्न - पोर्टफोलियो में HDFC Bank और ICICI Bank जैसे दिग्गज स्टॉक
इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने निवेशकों को सिर्फ 1 साल में 21.15% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 20.86% का CAGR रिटर्न दिया है।
Mutual Fund: आज हम आपके लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढ कर लाएं हैं जिसने निवेशकों को सिर्फ 1 साल में 21.15% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 20.86% का CAGR रिटर्न दिया है। 17 दिसंबर 2021 को इस फंड की शुरुआत हुई थी। इस फंड का नाम है Axis Multicap Fund.
Axis Multicap Fund Direct Growth
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। 28 फरवरी 2025 तक इस फंड का NAV ₹15.9 है। 31 Jan 2025 तक इस फंड का Asset Under Management (AUM) ₹6,748.60 करोड़ है।
Axis Multicap Fund Direct Growth Return
कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक
1 साल का रिटर्न
अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने 21.15% का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 1 साल पहले 1 लाख रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास 1.21 लाख का कॉर्पस होता। वहीं अगर किसी निवेशक ने इस फंड में 10,000 रुपये की मंथली SIP की होती तो 1 साल में निवेशक के पास 1.23 लाख रुपये का कॉर्पस होता।
3 साल में रिटर्न
अगर किसी निवेशक ने इस फंड में 10,000 रुपये की मंथली SIP की होती तो 3 साल में निवेशक के पास 5.11 लाख रुपये का कॉर्पस होता। वहीं अगर 3 साल पहले अगर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास 1.77 लाख का कॉर्पस होता।
फंड की शुरुआत से रिटर्न
इस फंड की शुरुआत 17 दिसंबर 2021 को हुई थी। अगर इसकी शुरुआत से किसी निवेशक ने इस फंड में 10,000 रुपये की मंथली SIP की होती तो वर्तमान में उस निवेशक के पास 5.44 लाख रुपये का कॉर्पस होता। वहीं अगर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास 1.73 लाख का कॉर्पस होता।
Axis Multicap Fund Direct Growth: पोर्टफोलियो के टॉप 5 शेयर
- HDFC Bank Limited - 4.86%
- ICICI Bank Limited - 4.29%
- Persistent Systems Limited - 3.08%
- Infosys Limited - 2.75%
- Minda Corporation Limited - 2.45