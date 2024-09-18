scorecardresearch
'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी

'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने से भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां इस पर किसी तरह से प्रतिक्रिया देती हैं।

UPDATED: Sep 18, 2024 15:07 IST
मोदी सरकार ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट के बाद अब इसे कैबिनेट के सामने पेश किया गया था।

'वन नेशन-वन इलेक्शन' क्या है?

'वन नेशन-वन इलेक्शन' का तात्पर्य है कि देश में सभी चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए जाएं। वर्तमान में, भारत में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे चुनावी खर्च, प्रशासनिक बोझ और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है।

कोविंद कमेटी की रिपोर्ट


'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव की पुष्टि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया था। कमेटी ने चुनावों की तिथियों को समन्वित करने, चुनावी खर्च को कम करने, और प्रशासनिक चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश किया है।

प्रस्ताव की प्रमुख सिफारिशें


समय पर चुनाव: रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, जिससे संसाधनों की बचत होगी और चुनावी प्रक्रिया में सुगमता आएगी।

संवैधानिक संशोधन: इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट ने इसके लिए आवश्यक कानूनी ढांचे और प्रक्रियाओं की दिशा-निर्देश भी प्रदान किए हैं।

राजनीतिक स्थिरता: यह व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, जिससे सरकारें अपनी पूरी अवधि काम कर सकें बिना बार-बार चुनाव के दबाव में आए।

लंबी अवधि की योजना: प्रस्ताव के अनुसार, चुनावों के समय को स्थिर करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें विभिन्न चुनावों के तिथियों का तालमेल रखा जाएगा।

संभावित प्रभाव

चुनावी खर्च में कमी: एक साथ चुनाव होने से चुनावी खर्च में कमी आएगी, जो कि राज्य और केंद्र दोनों पर वित्तीय बोझ को कम करेगा।

प्रशासनिक बोझ में कमी: एक ही समय पर चुनाव होने से चुनावी प्रशासन में लगने वाले संसाधनों और समय की बचत होगी।

राजनीतिक स्थिरता: एक साथ चुनाव कराना राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देगा, जिससे सरकारों को अपनी कार्यकाल अवधि में बिना किसी अस्थिरता के काम करने का मौका मिलेगा।

विकास में तेजी: स्थिर राजनीतिक माहौल में विकास कार्यों को तेजी से लागू किया जा सकेगा, जिससे समग्र विकास की गति बढ़ेगी।

'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने से भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां इस पर किसी तरह से प्रतिक्रिया देती हैं।
 

