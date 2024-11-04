Flight में Cash लेकर जा रहे हैं? नियम पढ़ लें, वरना टैक्स का बिल हाथ में होगा!

फ्लाइट में कैश ले जाने के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स के अनुसार, घरेलू फ्लाइट्स में आप अधिकतम 2 लाख रुपये तक कैश ले जा सकते हैं। अगर आप इससे अधिक कैश लेकर जा रहे हैं तो आपको नियमों का पालन करना आवश्यक है, वरना टैक्स भरना पड़ सकता है। साथ ही क्या आप ये भी जानते हैं कि एक ऐसा सिक्का भी है जिस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं?

अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ कैश ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने बैग में सीमित मात्रा में ही कैश रख सकते हैं। वैसे तो देश-विदेश में निकासी की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सुविधा के लिए अपने साथ कैश रखना पसंद करते हैं।

विदेश यात्रा के लिए कैश की सीमा

अगर आप नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी अन्य देश जा रहे हैं, तो आप 3000 डॉलर तक की विदेशी मुद्रा अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा कैश ले जाने पर स्टोर वैल्यू और ट्रैवल चेक जैसे विकल्प अपनाने होंगे। यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें।



हवाई यात्रा में क्या नहीं ले जाना चाहिए?

अब हम जानेगे कि हवाई यात्रा में क्या नहीं ले जाना चाहिए? ये सवाल इस लिए भी है, क्योकि हवाई यात्रा में कई चीजों पर पाबंदी होती है, जैसे क्लोरीन, एसिड और ब्लीच जैसी केमिकल्स. इन चीजों को ले जाना कानूनन मना है और सुरक्षा के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

क्या घरेलू उड़ानों में शराब ले सकते हैं?

हाँ, आप अपने चेक-इन बैग में 5 लीटर तक शराब ले जा सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखें कि शराब का नियम एयरलाइन और देशो के नियमों पर निर्भर करता है।

फ्लाइट में यात्रा करते समय कैश ले जाने के नियमों का पालन बेहद जरूरी है। साथ ही सीमित कैश की अनुमति होने से यात्रा में आसानी होती है और सुरक्षा बनी रहती है। जिससे आप नियमों को ध्यान में रखकर बिना किसी झंझट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।