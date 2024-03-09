scorecardresearch
BT Mindrush 2024: भारत अब उद्यमियों का देश बन रहा है- हरदीप पुरी

new delhi ,UPDATED: Mar 9, 2024 19:39 IST
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में भारत के आर्थिक परिदृश्य पर कहा कि भारत अब उद्यमियों का देश बन रहा है। बिज़नेस टुडे टेलीविजन ( BTTV) के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ ज़राबी के साथ बातचीत में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत वास्तव में उद्यमियों का देश है, उन्होंने एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों की सराहना की जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र फल-फूल सकें।
निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए, पुरी ने भारतीय कंपनियों से अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने और वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने यूरोप और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का उदाहरण देते हुए आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे विश्व में अवसरों का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया।
पुरी ने भारतीय कंपनियों से वैश्विक मानसिकता अपनाने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि भौतिक स्थान से उनकी पहुंच सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीमाओं को पार करने वाली उद्यमशीलता की सफलता की कहानियों का उदाहरण देते हुए भारतीय व्यवसायों को वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरी का संदेश दर्शकों को पसंद आया, जिसमें भारतीय कंपनियों की वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया।

