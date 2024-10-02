scorecardresearch
कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के पास 2 विस्फोट, कोई हताहत नहीं

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के पास बुधवार को दो विस्फोटों की खबर मिली। डेनमार्क की पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 2, 2024 11:40 IST

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के पास बुधवार को दो विस्फोटों की खबर मिली। डेनमार्क की पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं।

कोपेनहेगन पुलिस ने ट्वीट किया,

कोपेनहेगन पुलिस ने ट्वीट किया, "कोई भी घायल नहीं हुआ है, और हम घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच कर रहे हैं।" अधिकारियों ने कहा, "इस क्षेत्र में स्थित इजरायली दूतावास से संभावित संबंध की जांच की जा रही है।" समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा संपर्क किये जाने पर इज़रायली दूतावास तत्काल टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था।

कोपेनहेगन में इजरायल के दूतावास के पास हुए विस्फोट

कोपेनहेगन में इजरायल के दूतावास के पास हुए विस्फोट मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के साथ हुए, क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के प्रतिशोध में इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी समूह के हमले के बाद हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध की शुरुआत के बाद से, दुनिया भर में कई इजरायली दूतावास कथित तौर पर लक्षित हमलों की चपेट में आ गए हैं।

