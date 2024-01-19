scorecardresearch
RBI Governor Shaktikanta Das ने Davos में जताया भारत की ग्रोथ पर भरोसा

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 19, 2024 17:28 IST
Business Today टेलीविजन के Managing Editor सिद्वार्थ ज़राबी के साथ बातचीत में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास

Business Today टेलीविजन के Managing Editor सिद्वार्थ ज़राबी के साथ बातचीत में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि दुनिया में मंदी के बावजूद हमारी ग्रोथ रेट बेहतर रहेगी और मंदी तो दूर-दूर तक नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। अतीत में, हमने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को और बेहतर करते हुए देखा है। जब भी उन्होंने उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करने का सहारा लिया है। आमतौर पर वे चक्र मंदी में समाप्त हो गए हैं। इस बार, अस्वाभाविक रूप से नहीं। आप जानते हैं, ऐसी आशंका थी कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं भी मंदी के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कहूंगा कि पिछले साल की तुलना में मूड काफी बेहतर है अब हमें सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। मेरा मतलब मुद्रास्फीति से है, जो 2022 में लगभग हर जगह बढ़ गई थी। महंगाई कम हुई है. यह हर देश के हर केंद्रीय बैंक के लिए संतुष्टि की बात है।  लेकिन साथ ही आप जानते हैं कि भू-राजनीतिक तनाव जारी रहने की पृष्ठभूमि में भविष्य कैसा होगा, इस बारे में सतर्कता का एक तरीका है। और जहां तक भारत का सवाल है, यह एक अलग मंजिल है। मुझे लगता है कि भारत ने हाल की चुनौतियों का अतीत की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से जवाब दिया है। 

मुद्रास्फीति

हमारी मुद्रास्फीति कम हो गई है। यह लक्ष्य क्षेत्र के भीतर है. हम 4% की ओर बढ़ रहे हैं. सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगातार तीन वर्षों में पुनर्जीवित हुई है, जिसमें इस वर्ष, उह, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, अगले वर्ष 7% या उससे अधिक की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि शामिल है। आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि अभी कुछ दिन पहले, मैंने कहा था कि उन्हें भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित करना होगा जो उन्होंने पहले ही लगाया था। उह, क्या आप स्वयं पढ़ रहे हैं कि चालू वर्ष के लिए यह वृद्धि स्वयं आरबी अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुमानित वृद्धि से भी बेहतर हो सकती है? आप देखिए, हमने अक्टूबर के अंत तक 7% का अनुमान लगाया था। वर्तमान ए के लिए हमारा पिछला अनुमान 6.5% था लेकिन हमने अक्टूबर और दिसंबर की मौद्रिक नीति में 7% का अनुमान लगाया था। हमने कहा कि स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिया गया अनुमान जनवरी में आया था। इसमें स्पष्ट रूप से एक और महीने का डेटा था। आप जानते हैं, उनके पास बहुत से अन्य डेटा तक पहुंच है, जिन तक हमारी पहुंच नहीं है।

