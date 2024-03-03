scorecardresearch
90 लाख रुपये की नौकरी चाहिए तो NPS में अप्लाई करें

Ankur Tyagi
Noida(Uttar Pradesh),UPDATED: Mar 3, 2024 13:32 IST
nps
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि, 4 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले पीएफआरडीए की आधिकारिक वेबसाइट, यानी https://www.npstrust.org.in/ पर जा सकते हैं।

पात्रता मापदंड
पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। वित्त, सीए, सीएस, सीएफए, सीडब्ल्यूए, एलएलबी में विशेषज्ञता वाले एमबीए/एमएमएस या अर्थशास्त्र, वित्त या संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर जैसी योग्यता रखने वालों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं के संबंध में अतिरिक्त जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर पाई जा सकती है।

आधिकारिक सूचना देखने के लिए सीधा लिंक

वेतन विवरण
पीएफआरडीए में कार्यकारी निदेशक-ग्रेड के एक अधिकारी के लिए पात्रता के अनुसार, नौकरी में 90 लाख रुपये का वार्षिक वेतन मिलता है। पीएफआरडीए में कार्यकारी निदेशकों के लिए वर्तमान वेतनमान 2,04,000-6,000 (2)-2,16,000 रुपये है, जिसमें लागू अतिरिक्त लाभ भी शामिल हैं। इस पैमाने के प्रवेश स्तर पर अनुमानित मासिक सकल परिलब्धियाँ 5,90,000 रुपये हैं।

आवेदन कैसे करें?
एनपीएस ट्रस्ट (अनुबंध/प्रतिनियुक्ति पर) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन डाक से भेजें, जिसमें कवर पर स्पष्ट रूप से "मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनपीएस ट्रस्ट (अनुबंध/प्रतिनियुक्ति पर) के लिए आवेदन" का उल्लेख हो।

एनपीएस भर्ती 2024 से संबंधित अधिक अपडेट और जानकारी के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए।

