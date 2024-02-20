scorecardresearch
Zepto के Subscription Plan से मिलेगी Free Delivery, जानिए कितनी चुकानी होगी कीमत

जेप्टो 2023 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना था। इस क्विक-कॉमर्स स्टार्टअप ने 1.4 अरब डॉलर की वैल्युएशन पर 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई थी। भारत में 11 महीनों के बाद जेप्टो पहला यूनिकॉर्न बना था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Feb 20, 2024 12:04 IST
Zepto ने अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नया मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया है

Zepto ने अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नया मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। जेप्टो ने इसे Zepto Pass का नाम दिया है, जो यूजर्स को फ्री डिलीवरी और अतिरिक्त डिस्काउंट की पेशकश करता है। कंपनी को उम्मीद है कि इससे उसका यूजर रिटेंशन बढ़ेगा और ग्राहकों का शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। 

कितनी है जेप्टो पास की कीमत?

जेप्टो पास की कीमत 99 रुपये से शुरू हो रही है। इसके तहत 99 रुपये से अधिक की शॉपिंग पर आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। वहीं अगर आप 299 रुपये से अधिक की शॉपिंग करते हैं तो आपको 20 फीसदी तक का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। अभी यह फीचर हर ग्राहक को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कुछ चुनिंदा ग्राहकों को 19 रुपये प्रति महीने की कीमत पर दिया जा रहा है। 

आने वाले वक्त में कंपनी लाएगी और प्लान

Nexus Ventures के समर्थन वाला ये स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका मकसद भविष्य में भी कई फायदे ग्राहकों तक पहुंचाना है। कंपनी ने जेप्टो पास को लेकर तमाम जानकारियां अपने एफएक्यू (FAQ) सेक्शन में डाली हैं।. इसके अनुसार आने वाले वक्त में कंपनी कई टाइम पीरियड के प्लान लाने की तैयारी में है। 

कई कंपनियां ला चुकी हैं सब्सक्रिप्शन प्लान
 
कंपनी की तरफ से शुरू किया गया सब्सक्रिप्शन प्लान स्विगी के One और बिग बास्केट के bbstar plan से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ता है। इन सब्सक्रिप्शन प्लान की मदद से ग्राहकों को रोके रखने में मदद मिलती है और नए ग्राहक भी बनाने में आसानी होती है।

पिछले ही साल यूनिकॉर्न बना था ये स्टार्टअप

जेप्टो 2023 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना था। इस क्विक-कॉमर्स स्टार्टअप ने 1.4 अरब डॉलर की वैल्युएशन पर 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई थी। भारत में 11 महीनों के बाद जेप्टो पहला यूनिकॉर्न बना था। 

