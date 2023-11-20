Yes Bank ने तुषार पाटणकर को 3 साल के लिए CRO नियुक्त किया

scorecardresearch
बैंक की ओर से जारी एक जानकारी कहा गया है कि तुषार एएनजेड, एचएसबीसी, एबीएन एमरो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बजाज फाइनेंस और मशरेक बैंक जैसी कंपनियों से जुड़े थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 20, 2023 15:55 IST
यस बैंक ने तुषार पाटणकर को 3 साल के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है
यस बैंक ने सोमवार को तुषार पाटणकर को 1 दिसंबर, 2023 से 3 साल के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। पाटणकर 20 नवंबर, 2023 को बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के रूप में बैंक में शामिल हुए थे। वह एएनजेड, एचएसबीसी, एबीएन एमरो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बजाज फाइनेंस और मशरेक बैंक जैसी कंपनियों से भी जुड़े रहे हैं।

बैंक की ओर से जारी एक जानकारी कहा गया है कि तुषार एएनजेड, एचएसबीसी, एबीएन एमरो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बजाज फाइनेंस और मशरेक बैंक जैसी कंपनियों से जुड़े थे। वह एलएंडटी फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे पास आए थे, जहां वह रिटेल, माइक्रोफाइनेंस, कॉरपोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल का प्रबंधन करने वाले ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर थे।

