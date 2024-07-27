Ola Electric IPO: 2 अगस्त को खुलने की उम्मीद, 9 अगस्त को लिस्टिंग की संभावना

Ola Electric, जो कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता है, अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ (Initial Public Offering) को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। कंपनी का IPO 2 अगस्त को खुलने की संभावना है, जबकि इसके शेयर 9 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होने की उम्मीद है। इस लिस्टिंग के साथ ही ओला इलेक्ट्रिक भारत की पहली लिस्टेड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन जाएगी।

एंकर बुक और बिडिंग की प्रक्रिया

ओला इलेक्ट्रिक ने 1 अगस्त को एंकर बुक लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसमें प्रमुख संस्थागत निवेशक कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। निवेशकों को 6 अगस्त तक बिडिंग करने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने निवेश का चयन कर सकते हैं और शेयरों के आवंटन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

SEBI की मंजूरी और IPO का विवर

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने पिछले महीने ओला इलेक्ट्रिक को आईपीओ लाने की मंजूरी प्रदान की थी। कंपनी ने 22 दिसंबर 2023 को SEBI के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) प्रस्तुत किया था। DRHP के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक ने ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 9.52 मिलियन शेयर बेचने और नए शेयर जारी करके ₹5,500 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल अकेले 4.73 करोड़ शेयर बेचने वाले हैं।

मार्केट में ओला इलेक्ट्रिक की स्थिति

वर्तमान में, ओला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में प्रमुख स्थान पर है। कंपनी की नवंबर 2023 तक मार्केट में लगभग 32% हिस्सेदारी थी, जिससे यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरी है।

DRHP और IPO का महत्व

DRHP, या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें आईपीओ की योजना और कंपनी की स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी शामिल होती है। इसमें कंपनी के वित्तीय आंकड़े, प्रमोटर की जानकारी, निवेश के जोखिम, और फंड जुटाने के उद्देश्य के बारे में विवरण प्रदान किया जाता है।आईपीओ, जब कोई कंपनी अपने शेयर पहली बार सार्वजनिक रूप से जारी करती है, तो इसे इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) कहा जाता है। इससे कंपनी को व्यापार बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त होती है, और कर्ज के बजाय पब्लिक के माध्यम से फंड जुटाने का एक तरीका होता है।

कंपनी ₹5,500 करोड़ जुटाने की योजना

Ola Electric IPO भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकता है। 2 अगस्त को इसका खुलना और 9 अगस्त को इसकी लिस्टिंग, निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी ₹5,500 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जो उसकी विकास यात्रा को नई दिशा दे सकता है।