Jhunjhunwala परिवार की दौलत 1 दिन में 360 करोड़ कैसे बढ़ी?

बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच दिग्गज निवेशक Rekha Jhunjhunwala ने एक दिन में 360 करोड़ रुपये की कमाई की है। अब ये हुआ कैसे? आप सब जानते हैं कि भारत के बिगबुल कहे जाने वाले स्वर्गीय Rakesh Jhunjhuwala की पत्नी हैं रेखा झुनझुनवाला। उनके गुजरने के बाद से ये ही पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही है। अब यहां सवाल उठता है कि रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसने एक दिन में 360 करोड़ की कमाई करा दी?

दरअसल वो स्टॉक है। फुटवियर कंपनी Metro Brands के शेयरों में तूफानी तेजी दिखाई। 20 मार्च को bse पर इंट्रा-डे में लगभग 20% तक ये शेयर रॉकेट बन गया। स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर 1,237 रुपये पर भी पहुंचा। जबकि दिन का निचला स्तर 1,032.05 रुपये पर रिकॉर्ड किया गया। अब इस तेजी के रेखा झुनझुनवाला की इतनी कमाई कैसे हो गई?

आंकड़ों के मुताबिक

ट्रेंडलाइन से मिले आंकड़ों के मुताबिक, रेखा झुनझुनवाला के पास मेट्रो ब्रांड्स में 9.60 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो कंपनी के 2 करोड़ से ज्यादा शेयरों के बराबर है। मंगलवार के बंद भाव के आधार पर, मेट्रो ब्रांड्स में रेखा राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति 2,700 करोड़ रुपये थी। मेट्रो ब्रांड्स स्टॉक में तेजी की वजह से रेखा राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति अब 3 हजार करोड़ के पार निकल गई यानि ये करीब 360 करोड़ से आसपार बढ़ गई, वो भी सिर्फ एक दिन में।

मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड

मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के बारे में और गहराई से समझें तो मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड का मार्केट कैप 31,954 करोड़ रुपये है। मेट्रो ब्रांड्स, भारत का largest Indian footwear कंपनियों में से एक है। इस स्टॉक का हाई 1,441 और लॉ 764 रुपये है। Stock P/E 98 पर है। कंपनी के पिछले 5 सालों का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ प्रॉफिट के लिहाज से देखें तो ये करीब 20 प्रतिशत रहा है। Mar 2021 में इसकी सेल्स 319 करोड़ थी जो दिसंबर 2023 में बढ़कर 636 करोड़ पर पहुंच गई है। इक्विटी पर रिटर्न करीब 22.46 रहा है। 1,060 करोड़ की कंपनी पर बॉरोइंग है।

फुटवियर कंपनी

फुटवियर कंपनी का शेयर पिछले एक हफ्ते में 12.62 फीसदी चढ़ा है, पिछले एक महीने में 1.73 फीसदी चढ़ा है, जबकि पिछले तीन महीनों में यह 7.36 फीसदी फिसला है। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मेट्रो ब्रांड्स के स्टॉक ने अपने निवेशकों को पिछले छह महीनों में 6.59 प्रतिशत, पिछले एक साल में 50.04% और पिछले दो वर्षों में 104.01% का रिटर्न दिया है।

शेयर मार्केट के दिग्गज

रेखा झुनझुनवाला का नाम शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशकों में शुमार है। रेखा झुनझुनवाला को अपने दिवंगत पति राकेश झुनझुनवाला से एक कीमती स्टॉक पोर्टफोलियो विरासत में मिला, जिन्हें अक्सर भारत का बिग बुल और वारेन बफेट कहा जाता था। उन्हें ट्रेडिंग की बहुत बारीकी से समझ है। कहा जाता है कि पति राकेश झुनझुनवाला को शिखर तक पहुंचाने और शेयर मार्केट का किंग बनाने के पीछे भी रेखा झुनझुनवाला ही हैं।