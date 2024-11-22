ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो को मिली मंजूरी, सीएम योगी ने लिया फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी गई। यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, बल्कि इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा।

advertisement

17.435 किमी लंबा मेट्रो विस्तार

इस परियोजना के तहत, नोएडा सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक 17.435 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 3,000 करोड़ रुपये होगी।

राज्य सरकार ने इसमें 50% वित्तीय भागीदारी के लिए केंद्र सरकार के साथ करार किया है। बाकी 50% लागत में 40% नोएडा प्राधिकरण और 60% ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का योगदान होगा।

यातायात में सुधार और समय की बचत

यह मेट्रो विस्तार लाखों यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच यात्रा करने वाले लोग अब जाम और लंबी दूरी की समस्या से बच सकेंगे।

यह मेट्रो लाइन प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगी।



