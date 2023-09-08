scorecardresearch
चंद्रयान-3: प्रज्ञान के जागने में अभी कितने दिन बाकी?

प्रज्ञान रोवर का प्रत्याशित जागरण चंद्र दिन-रात चक्र से जुड़ा हुआ है, जो पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा है, जो लगभग 29 दिनों तक चलता है। नासा के मून ट्रैकर के अनुसार, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हालिया चंद्र सूर्यास्त 4 सितंबर को शुरू हुआ, अगला चंद्र सूर्योदय 22 सितंबर, 2023 के आसपास होने की उम्मीद है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 8, 2023 09:23 IST
चंद्रयान-3: प्रज्ञान के जागने में अभी कितने दिन बाकी?

आज (8 सितंबर) से ठीक 14 दिनों में, मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के 22 सितंबर को चंद्र सूर्योदय के साथ फिर से ऊपर उठने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 की यात्रा 14 जुलाई, 2023 को शुरू हुई, जब इसे आंध्र प्रदेश के श्री हरि कोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2.35 बजे लॉन्च किया गया। इसरो ने यह अपडेट अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा किया है।

2 सितंबर, 2023 को, इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसे सुरक्षित स्लीप मोड में रखा गया है, इसके कुछ पेलोड बंद हैं जबकि इसका रिसीवर सक्रिय है। इसरो ने आगे के कार्यों के लिए प्रज्ञान के सफल फिर से जागने की आशा व्यक्त की, साथ ही कहा कि यदि असफल रहा, तो वह चंद्रमा पर भारत के चंद्र राजदूत के रूप में रहेगा।

प्रज्ञान रोवर का प्रत्याशित जागरण चंद्र दिन-रात चक्र से जुड़ा हुआ है, जो पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा है, जो लगभग 29 दिनों तक चलता है। नासा के मून ट्रैकर के अनुसार, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हालिया चंद्र सूर्यास्त 4 सितंबर को शुरू हुआ, अगला चंद्र सूर्योदय 22 सितंबर, 2023 के आसपास होने की उम्मीद है। यह तारीख प्रज्ञान रोवर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी पर निर्भर है सूरज की रोशनी। रोवर के सौर पैनल को आगामी चंद्र दिवस के दौरान सूरज की रोशनी प्राप्त करने के लिए उन्मुख किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसकी बैटरी चार्ज रहे।

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 14 पृथ्वी दिनों तक अंधेरा हो गया है और अत्यधिक तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है।

