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Newsऑटोकार में सिर्फ बेसिक फीचर्स काफी नहीं, हर ड्राइवर को जरूर खरीदनी चाहिए ये 5 काम की एक्सेसरीज

कार में सिर्फ बेसिक फीचर्स काफी नहीं, हर ड्राइवर को जरूर खरीदनी चाहिए ये 5 काम की एक्सेसरीज

हर कार देखने में अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या वह हर सफर के लिए पूरी तरह तैयार है? कई बार छोटी सी एक्सेसरी बड़ी परेशानी से बचा सकती है और ड्राइव को ज्यादा सुरक्षित व आरामदायक बना देती है. जानिए ऐसी 5 जरूरी कार एक्सेसरीज, जो हर कार मालिक के पास जरूर होनी चाहिए.

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 26, 2026 10:00 IST
AI Generated Image

In Short

  • डैश कैम, वायरलेस चार्जर और ब्लूटूथ FM ट्रांसमीटर जैसी एक्सेसरीज आपकी ड्राइव को ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बना सकती हैं।
  • पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर सफर के दौरान कम हवा या इमरजेंसी की स्थिति में बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
  • मेमोरी फोम नेक पिलो और लंबर सपोर्ट लंबी ड्राइव में गर्दन और कमर को आराम देकर थकान कम करने में मदद करते हैं।

Car Accessories: आज के समय में कार सिर्फ सफर का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में कुछ जरूरी कार एक्सेसरीज आपकी ड्राइव को पहले से ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और आसान बना सकती हैं। चाहे शहर के ट्रैफिक में सफर करना हो या लंबी दूरी तय करनी हो, सही गैजेट्स कई परेशानियों से बचाने के साथ ड्राइविंग का अनुभव भी बेहतर बनाते हैं।

आधुनिक तकनीक से लैस ये एक्सेसरीज सुरक्षा, सुविधा और आराम तीनों का ध्यान रखती हैं। आइए जानते हैं ऐसी पांच जरूरी कार एक्सेसरीज के बारे में, जिन्हें हर कार मालिक को इस्तेमाल करना चाहिए।

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1) डैश कैम से बढ़ेगी सुरक्षा

डैश कैम आज के समय की सबसे उपयोगी कार एक्सेसरीज में से एक माना जाता है। यह लगातार सड़क का वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। अगर किसी तरह का हादसा या विवाद हो जाए तो रिकॉर्ड की गई वीडियो अहम सबूत का काम करती है।

बेहतर डैश कैम में नाइट विजन, लूप रिकॉर्डिंग और जीपीएस जैसे फीचर मिलते हैं। इसके इस्तेमाल से सुरक्षा बढ़ती है और इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। लंबी यात्रा के दौरान भी यह मानसिक सुकून देता है।

2) वायरलेस फोन माउंट और चार्जर

ड्राइविंग के दौरान फोन को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वायरलेस फोन माउंट और चार्जर काफी उपयोगी है। मैग्नेटिक या वेंट क्लिप वाले मॉडल फोन को मजबूती से पकड़कर रखते हैं और साथ ही चार्ज भी करते रहते हैं।

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इसकी मदद से नेविगेशन, म्यूजिक और कॉल्स का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइविंग के समय फोन हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे दुर्घटना का खतरा काफी कम हो जाता है।

3) ब्लूटूथ FM ट्रांसमीटर से कार बनेगी स्मार्ट

अगर आपकी कार में आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर नहीं हैं, तो ब्लूटूथ FM ट्रांसमीटर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यह फोन को कार के स्टीरियो सिस्टम से जोड़ने का काम करता है।

इसके जरिए म्यूजिक, पॉडकास्ट और नेविगेशन की आवाज आसानी से सुनी जा सकती है। बिना किसी अतिरिक्त वायरिंग के यह पुरानी कार को भी ज्यादा स्मार्ट बना देता है।

4) पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर रहेगा हमेशा काम का

सफर के दौरान टायर का प्रेशर कम होना या हवा निकल जाना आम बात है। ऐसे समय में पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर काफी मददगार साबित होता है। यह छोटा एयर पंप करीब 5 से 10 मिनट में टायर में हवा भर देता है।

डिजिटल डिस्प्ले और ऑटो शट-ऑफ फीचर वाले मॉडल ज्यादा सुविधाजनक माने जाते हैं। खासकर लंबी यात्रा के दौरान यह आपको रास्ते में फंसने से बचा सकता है।

5) मेमोरी फोम नेक पिलो और लंबर सपोर्ट देंगे आराम

लंबे समय तक ड्राइविंग करने पर गर्दन और कमर में दर्द की शिकायत होना सामान्य बात है। ऐसे में मेमोरी फोम नेक पिलो और लंबर सपोर्ट काफी राहत देते हैं। ये शरीर की सही स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं और थकान को कम करते हैं।

इससे ड्राइवर लंबे सफर के दौरान भी ज्यादा आराम महसूस करता है और सड़क पर बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाता है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 26, 2026