Royal Enfield Himalayan Basecamp 2026: लेह में तीन दिन चलेगा खास इवेंट, जानें इस बार क्या होगा खास?
रॉयल एनफील्ड हिमालयन बेसकैंप 2026 इस बार बाइक राइडिंग से कहीं आगे जाने वाला है। लेह में तीन दिन तक राइडर्स को एडवेंचर ट्रेनिंग, बाइक रिपेयर, क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग का मौका मिलेगा। साथ ही बड़े एडवेंचर एक्सपर्ट्स और म्यूजिक आर्टिस्ट भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे।
In Short
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन बेसकैंप 2026 का आयोजन 4 से 6 सितंबर तक लेह में होगा।
- इवेंट में बाइक राइडिंग, रिपेयर वर्कशॉप, क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और गाइडेड एक्सपीडिशन शामिल होंगे।
- अनुव जैन, अंकुर तिवारी एंड द गलत फैमिली समेत कई आर्टिस्ट शाम को लाइव परफॉर्म करेंगे।
रॉयल एनफील्ड हिमालयन बेसकैंप का 2026 एडिशन इस बार सिर्फ बाइक राइडिंग तक सीमित नहीं रहेगा। लेह में होने वाले इस तीन दिन के इवेंट में एडवेंचर, क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, एक्सपीडिशन और लाइव म्यूजिक जैसी कई एक्टिविटीज एक साथ देखने को मिलेंगी। 4 से 6 सितंबर तक होने वाले इस इवेंट में अलग-अलग फील्ड के बड़े नाम शामिल होंगे और यहीं से इसकी पूरी लाइन-अप शुरू होती है।
एडवेंचर की दुनिया के बड़े नाम एक जगह
हिमालयन बेसकैंप में एडवेंचर मोटरसाइकिलिस्ट और फिल्ममेकर एडम रीमैन, पूर्व आइल ऑफ मैन टीटी रेसर जेमी रॉबिन्सन, इंजीनियर और मोटरसाइकिलिस्ट आनंद धर्मराज और रैली रेड डी हिमालय के फाउंडर विजय परमार शामिल होंगे। इनके अलावा क्लाइंबर तन्वी बादामी और माउंटेन बाइक फ्रीस्टाइल एथलीट एसके वाजिद अली भी हिस्सा लेंगे।
बाइक खराब हुई तो खुद रिपेयर करना भी सीखेंगे
इवेंट में राइडर्स को रास्ते में आने वाली मुश्किलों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एडम रीमैन लंबी दूरी की एडवेंचर ओवरलैंडिंग पर सेशन लेंगे। आनंद धर्मराज बाइक ब्रेकडाउन पहचानने और रास्ते में जरूरी रिपेयर करने के तरीके बताएंगे। जेमी रॉबिन्सन रोड रेसिंग और अपनी दुनिया भर की यात्राओं का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। विजय परमार हिमालयन एडवेंचर चैलेंज तैयार करेंगे, जिसमें कॉम्पिटिटिव और एडवेंचर दोनों कैटेगरी होंगी।
स्पेशल फोर्सेज के पूर्व सैनिक देंगे ट्रेनिंग
पूर्व स्पेशल फोर्सेज अधिकारी कर्नल कौशल कश्यप और कर्नल कौशलेंद्र सिंह भी बेसकैंप में शामिल होंगे। 'मंक्स एंड वॉरियर्स' की ओर से दोनों लीडरशिप, मुश्किल हालात का सामना करने और वॉरियर माइंडसेट पर सेशन लेंगे। तन्वी बादामी लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन के साथ क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस कराएंगी, जबकि वाजिद अली माउंटेन बाइकिंग सेशन संभालेंगे।
आम टूरिस्ट रूट से अलग दिखेगा लद्दाख
'लद्दाख अनचार्टेड' इस इवेंट का बड़ा हिस्सा होगा, जिसे अल्पाइनस्टार्स के साथ तैयार किया गया है। इसमें प्रतिभागियों को वारी ला, चिलिंग, शुकपा मखा, लिकिर और टिंगमोसगंग जैसे इलाकों से गुजरने का मौका मिलेगा। स्थानीय राइडर्स पहाड़ी रास्तों, दर्रों और गांवों से गुजरने वाली इन राइड्स को गाइड करेंगे।
शाम को लाइव म्यूजिक का भी मजा
दिन की एडवेंचर एक्टिविटीज के बाद शाम को लाइव म्यूजिक होगा। अनुव जैन, अंकुर तिवारी एंड द गलत फैमिली, ताबा चाके, दशग्स, रोल्यांग बैंड और लुयांग्स बैंड यहां परफॉर्म करेंगे और फेज-1 में तीन दिन का पास 1,999 रुपये और एक दिन का पास 999 रुपये में मिल रहा है। फेज-1 पास 12 अगस्त तक उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन का अगला फेज 13 अगस्त से शुरू होगा।