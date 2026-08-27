यूपी की बाइक वाली बादशाहत, महाराष्ट्र की कारों पर पकड़… भारत के ऑटो बाजार की नई कहानी

भारत के वाहन बाजार में राज्यों की मांग का अलग-अलग ट्रेंड सामने आया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश दोपहिया वाहनों की बिक्री में देश का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है, जबकि महाराष्ट्र पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिक्री में सबसे आगे रहा।वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश में 8.82 लाख दोपहिया वाहन बिके। यह देश की कुल दोपहिया बिक्री का 15.7% हिस्सा है। महाराष्ट्र 10% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार का नंबर आया।

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तीन पहिया वाहनों में भी यूपी आगे

उत्तर प्रदेश ने तीन पहिया वाहनों की बिक्री में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य में करीब 0.26 लाख तीन पहिया वाहन बिके, जो देश की कुल बिक्री का 12% है। गुजरात, कर्नाटक, बिहार और असम इसके बाद रहे।

कार बिक्री में महाराष्ट्र का दबदबा

पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो तस्वीर बदल जाती है। महाराष्ट्र ने पहली तिमाही में 1.47 लाख कारों की बिक्री के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया। राज्य की हिस्सेदारी 11.6% रही। उत्तर प्रदेश 10.6% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु भी शीर्ष राज्यों में शामिल रहे।कमर्शियल व्हीकल बाजार में भी महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। राज्य में 0.36 लाख कमर्शियल वाहन बिके, जिससे उसकी राष्ट्रीय बिक्री में 13.8% हिस्सेदारी रही। तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश टॉप-5 राज्यों में शामिल रहे।

पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वाहन बिक्री

क्षेत्रों के आधार पर पश्चिमी जोन ने पैसेंजर व्हीकल, दोपहिया और कमर्शियल व्हीकल बिक्री में बढ़त बनाई। इस क्षेत्र में क्रमशः 3.90 लाख पैसेंजर व्हीकल, 16.61 लाख दोपहिया और 0.91 लाख कमर्शियल वाहन बिके। वहीं, तीन पहिया वाहनों की बिक्री में दक्षिणी जोन 0.71 लाख यूनिट के साथ सबसे आगे रहा।पहली तिमाही में देशभर में कुल 12.74 लाख पैसेंजर व्हीकल, 56.29 लाख दोपहिया, 2.14 लाख तीन पहिया और 2.65 लाख कमर्शियल वाहन बिके। आंकड़े बताते हैं कि भारत में आम लोगों की आवाजाही के लिए यूपी का बाजार मजबूत है, जबकि कार और कारोबारी वाहनों की मांग में महाराष्ट्र सबसे आगे है।