Maruti Suzuki Grand Vitara: ग्रैंड विटारा का नया अपडेटेड मॉडल हुआ लॉन्च! अब मिलेंगे 6 एयरबैग - इतनी है कीमत

Maruti Suzuki Grand Vitara: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने आज Grand Vitara का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने ग्रैंड विटारा के एक नए हाइब्रिड मॉडल को भी आज लॉन्च किया है।

कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि Maruti Suzuki India Limited (MSIL) ने आज अपडेटेड ग्रैंड विटारा को 11.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है। इस लॉन्च के बाद ग्रैंड विटारा अब कुल 18 वेरिएंट में उपलब्ध है जिसकी कीमत 11.42 लाख रुपये से शुरू होती है।

कंपनी ने कहा कि अपडेटेड ग्रैंड विटारा में नया Delta+ स्ट्रांग हाइब्रिड वैरिएंट को भी पेश किया गया है, जिसकी कीमत 16.99 लाख रुपये है।

2025 Grand Vitara में मिलेंगे ये अपडेटेड फीचर्स

मारुति सुजुकी ने बताया कि 2025 के ग्रैंड विटारा वेरिएंट में अब स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 एयरबैग होंगे। इसके अलावा कंपनी ने इस अपडेटेड वजर्न में और भी कई नए प्रीमियम फीचर्स को जोड़ा है।

सुरक्षा के लिहाज से ग्रैंड विटारा के नए और अपडेटेड मॉडल में स्टैंडर्ड सेफ्टी सूट में हिल होल्ड असिस्ट (Hill Hold Assist) के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, 3-पॉइंट ईएलआर सीट बेल्ट (सभी सीटें) ISOFIX चाइल्ड सीट रिस्ट्रेंट सिस्टम और बहुत कुछ शामिल हैं।

नई ग्रैंड विटारा में ग्राहकों की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए कई फीचर और अपडेट को जोड़ा गया है, जिसमें 8-वे ड्राइवर पावर्ड सीट, 6AT वेरिएंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, PM 2.5 डिस्प्ले के साथ ऑटो प्यूरिफाई, बेहतर इंटीरियर रोशनी के लिए नए LED केबिन लैंप और बेहतर केबिन रेस्ट के लिए रियर डोर सनशेड शामिल हैं। अपडेटेड ग्रैंड विटारा में R17 प्रिसिज़न कट एलॉय व्हील्स सेट के साथ आता है।

Delta+ हाइब्रिड मॉडल

कंपनी ने बताया कि नया Delta+ वेरिएंट, ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के नए ज़ेटा+ (O) और अल्फा+ (O) वेरिएंट के साथ-साथ ज़ेटा+ और अल्फा+ वेरिएंट के साथ खड़ा होगा। कंपनी ने बताया कि नए ज़ीटा (O), ज़ीटा+ (O), अल्फा (O) और अल्फा+ (O) वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन पेश किया गया है।

ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में एक शक्तिशाली सिस्टम है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक पेट्रोल इंजन को जोड़ता है। यह डुअल-पावरट्रेन सेटअप बेहतरीन परफॉरमेंस देता है।