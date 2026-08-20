Kia का बड़ा इंडिया प्लान, Sonet और Carens Clavis को मिलेगा हाइब्रिड अवतार

Kia भारत में अपने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले वर्षों में Sonet, Carens Clavis और Seltos जैसे लोकप्रिय मॉडल्स में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाएगी। इसके साथ ही भारत में डेवलप और मैन्युफैक्चर होने वाली एक नई इलेक्ट्रिक SUV भी तैयार की जा रही है।

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2030 तक आठ इलेक्ट्रिफाइड मॉडल

Kia के 2026 CEO इन्वेस्टर डे में कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO हो सुंग सोंग ने बताया कि 2027 से भारत के प्रमुख मॉडल्स में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आनी शुरू होगी। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक भारत में आठ इलेक्ट्रिफाइड मॉडल पेश करना है, जिनमें हाइब्रिड और प्योर EV दोनों शामिल होंगे।

Sonet Hybrid 2029 तक लाने की योजना

दूसरी पीढ़ी की Kia Sonet के 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। शुरुआत में यह ICE पावरट्रेन के साथ आएगी, जबकि 2029 तक इसका हाइब्रिड वर्जन लाने की योजना है। नई Sonet के K1 प्लेटफॉर्म पर तैयार होने की उम्मीद है, जिस पर Hyundai Venue और Kia Syros भी बनी हैं।

इसमें नया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिसमें ओवर-द-एयर अपडेट और रिमोट डायग्नोस्टिक्स जैसे फीचर्स शामिल होंगे। Kia ने अभी Sonet Hybrid की स्पेसिफिकेशन्स नहीं बताई हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम पर काम होने की उम्मीद है।

Carens Clavis को भी मिलेगा हाइब्रिड ऑप्शन

Carens Clavis का हाइब्रिड वर्जन भी 2029 तक आने की उम्मीद है। अभी यह पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। इसका हाइब्रिड सिस्टम Seltos के लिए प्लान किए गए सेटअप जैसा हो सकता है। Kia, Carens का फैक्ट्री-फिटेड CNG वर्जन भी तैयार कर रही है।

Syros और Seltos के बीच आएगी नई EV

Kia एक नई B-सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV पर भी काम कर रही है। इसकी लंबाई करीब 4.2 मीटर होने की उम्मीद है और इसे भारत में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसे Kia Syros और Seltos के बीच पोजिशन किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी इसका नाम और फाइनल स्पेसिफिकेशन नहीं बताया है।

Sorento और Carnival Hybrid भी लाइन में

Kia Sorento Hybrid को भारत में 4 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जाना है। इसके बाद फेस्टिव सीजन से पहले Carnival Hybrid आएगी। ग्लोबल-स्पेक Carnival Hybrid में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 242hp की पावर और 367Nm का टॉर्क देते हैं।

2030 तक 4.10 लाख यूनिट बिक्री का लक्ष्य

Kia का लक्ष्य 2030 तक भारत में सालाना करीब 4.10 लाख गाड़ियां बेचने का है, जबकि 2025 में करीब 2.80 लाख यूनिट्स बिकी थीं। कंपनी अपना मार्केट शेयर करीब 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत करना चाहती है। जनवरी से जुलाई 2026 के बीच Kia करीब 1.91 लाख यूनिट्स बेच चुकी है। कंपनी अपने डीलर नेटवर्क को भी 2025 के 540 आउटलेट्स से बढ़ाकर 2030 तक करीब 800 करने की योजना बना रही है।