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Newsऑटोसज्जन जिंदल के ऑटो प्लान में बड़ा मोड़, एक अहम डील को लेकर तेज हुई चर्चा, आगे क्या हो सकता है फैसला?

सज्जन जिंदल के ऑटो प्लान में बड़ा मोड़, एक अहम डील को लेकर तेज हुई चर्चा, आगे क्या हो सकता है फैसला?

भारत के ऑटो सेक्टर में एक बड़ी डील की चर्चा तेज हो गई है। सज्जन जिंदल का JSW Group अब एक दिग्गज विदेशी कार कंपनी के इंडिया बिजनेस में बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। हालांकि डील की राह में अभी कुछ अहम मुद्दे बाकी हैं। आखिर क्या है पूरा मामला?

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 21, 2026 17:59 IST
AI Generated Image

In Short

  • JSW Group, Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए Volkswagen AG से बातचीत कर रहा है।
  • डील की वैल्यूएशन और दोनों कंपनियों के आगे के कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर अभी सहमति नहीं बनी है।
  • JSW Group पहले से JSW MG Motor India में 35% हिस्सेदारी रखता है और ‘JSW Motors’ ब्रांड के तहत EV कारोबार बढ़ाने की तैयारी में है।

भारत का ऑटो मार्केट तेजी से बदल रहा है। बड़ी कंपनियां नए पार्टनर, नई टेक्नोलॉजी और बड़े इन्वेस्टमेंट के जरिए यहां अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हैं। इसी बीच एक बड़ी डील की चर्चा ने इंडस्ट्री का ध्यान खींचा है। आखिर जेएसडब्ल्यू ग्रुप फॉक्सवैगन की इंडिया यूनिट में कितना बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रहा है?

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Volkswagen की इंडिया यूनिट में मेजॉरिटी स्टेक पर बातचीत

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, जेएसडब्ल्यू ग्रुप जर्मनी की कार कंपनी फॉक्सवैगन एजी के भारतीय वेंचर स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है।

अगर यह डील फाइनल होती है, तो यह ऑटो सेक्टर में जेएसडब्ल्यू ग्रुप का तीसरा बड़ा वेंचर होगा। हालांकि दोनों कंपनियों ने अभी तक इस डील को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है।

लेकिन यह बातचीत अभी फाइनल क्यों नहीं हो पाई और वैल्यूएशन व इन्वेस्टमेंट को लेकर कौन-से मुद्दे अटके हुए हैं

वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट पर अटकी है बात

रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सवैगन और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बीच हाल के दिनों में कई मीटिंग हुई हैं। इसके बाद भी डील से जुड़े कुछ बड़े मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।

सबसे बड़ा सवाल कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर है। इसके अलावा यह भी तय नहीं हुआ है कि जेएसडब्ल्यू और फॉक्सवैगन इस बिजनेस में आगे कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। दोनों कंपनियों के बीच इस डील की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है।

लेकिन क्या जेएसडब्ल्यू ग्रुप पहली बार ऑटो सेक्टर में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है?

ऑटो सेक्टर में पहले से मौजूद है JSW Group

ऑटो सेक्टर में जेएसडब्ल्यू ग्रुप की यह पहली एंट्री नहीं होगी। कंपनी के पास जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया में 35% हिस्सेदारी है। यह चीन की एसएआईसी मोटर के साथ बनाया गया जॉइंट वेंचर है।

इसके अलावा सज्जन जिंदल अपनी ‘जेएसडब्ल्यू मोटर्स’ ब्रांड के तहत गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू मोटर्स महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा रही है।

अब सवाल यह है कि भारत के कार मार्केट में फॉक्सवैगन की पकड़ कितनी मजबूत है और उसकी हिस्सेदारी कितनी है?

भारतीय कार मार्केट में Volkswagen की हिस्सेदारी करीब 2%

फॉक्सवैगन ग्रुप ने साल 2001 में अपनी चेक कंपनी स्कोडा के जरिए भारत के कार मार्केट में एंट्री की थी। इसके बाद भी कंपनी जापानी और कोरियन कार कंपनियों जैसी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई।

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फिलहाल भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में फॉक्सवैगन ग्रुप की हिस्सेदारी करीब 2% है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है, इसलिए कंपनी यहां अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नए बिजनेस ऑप्शन तलाश रही है।

इस डील की चर्चा के बीच स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने क्या जवाब दिया है?

Skoda Auto Volkswagen India ने क्या कहा?

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने कहा कि भारत, स्कोडा ऑटो के इंटरनेशनल एक्सपैंशन प्लान का एक अहम मार्केट है। कंपनी भारत में फॉक्सवैगन ग्रुप और उसके अलग-अलग ब्रांड्स का काम संभाल रही है।

कंपनी के मुताबिक, भारत के बढ़ते कार मार्केट का पूरा फायदा उठाने के लिए वह नए बिजनेस ऑप्शन पर लगातार विचार करती रहती है। हालांकि कंपनी ने मार्केट में चल रही इस डील की चर्चा पर कोई सीधा कमेंट नहीं किया।

कंपनी ने यह भी कहा कि वह भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों के हिसाब से नए मोबिलिटी सॉल्यूशंस देने के लिए कमिटेड है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 21, 2026