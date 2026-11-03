Jeep Wrangler Scrambler SRT: नया पिकअप ट्रक देख रह जाएंगे हैरान! V8 इंजन वाले इस पिकअप ट्रक में क्या है खास?

अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी Jeep ने लास वेगास में आयोजित SEMA 2026 में अपना नया Wrangler Scrambler SRT Concept पेश किया है। यह एक दमदार ऑफ-रोड पिकअप ट्रक है, जिसे खासतौर पर रेगिस्तान और मुश्किल रास्तों पर तेज रफ्तार से चलाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें V8 इंजन दिया जाएगा और इसका डिजाइन मौजूदा Jeep Wrangler से काफी अलग है। कंपनी भविष्य में इसे अपने सबसे खास परफॉर्मेंस मॉडल के तौर पर उतारने की योजना बना रही है। इसका प्रोडक्शन मॉडल 2028 तक आ सकता है।

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Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept (Image Source: Jeep USA)

डिजाइन में क्या है खास?

Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept (Image Source: Jeep USA)

Jeep Wrangler Scrambler SRT को Wrangler के चेसिस पर तैयार किया गया है। यह दो दरवाजों वाला पिकअप ट्रक है, जिसका डिजाइन 1981 से 1986 के बीच बिकने वाली Jeep CJ-8 Scrambler से प्रेरित है।

इसमें चौड़ी बॉडी, ऊंचा सस्पेंशन और बड़े BFGoodrich Mud-Terrain टायर दिए गए हैं। ट्रक को Punk'n Orange रंग में पेश किया गया है, जो इसे अलग पहचान देता है।

इसके फ्रंट में गोल हेडलाइट्स को चौकोर डिजाइन के अंदर रखा गया है। पीछे सामान रखने के लिए बड़ा बेड मिलता है। इसकी छत और दरवाजे हटाए जा सकते हैं। तेज रफ्तार ऑफ-रोड ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा के लिए मजबूत रोल केज भी दिया गया है।

V8 इंजन के साथ कितनी मिलेगी पावर?

Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept (Image Source: Jeep USA)

Jeep ने पुष्टि की है कि Wrangler Scrambler SRT में V8 इंजन मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इंजन की क्षमता और पावर के आंकड़े नहीं बताए हैं।

माना जा रहा है कि इसमें 6.4 लीटर Hemi V8 या 6.2 लीटर सुपरचार्ज्ड Hellcat V8 इंजन मिल सकता है। हालांकि, इन विकल्पों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस ट्रक में नया इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है, जिसे ऑफ-रोड रेसिंग चैंपियन Casey Currie के साथ मिलकर विकसित किया गया है। इससे खराब रास्तों पर बेहतर कंट्रोल और स्टेबिलिटी मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा Fox शॉक एब्जॉर्बर, मजबूत रियर एक्सल और KMC बीडलॉक व्हील दिए गए हैं।

पीछे की सीटों में मिलेगा अनोखा फीचर

Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept (Image Source: Jeep USA)

Wrangler Scrambler SRT की सबसे दिलचस्प खासियत इसकी पीछे की सीटें हैं। इन्हें 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पूरी तरह हटाया भी जा सकता है।

ये सीटें ट्रक के पीछे वाले कार्गो बेड में लगाई गई हैं। इन्हें हटाकर कैंपिंग का सामान या दूसरी चीजें रखने के लिए ज्यादा जगह बनाई जा सकती है।

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आगे की सीटों को स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है। इनमें डार्क ग्रेफाइट लेदर, ऑरेंज इंसर्ट और SRT लोगो मिलता है।

कब तक लॉन्च होगा Jeep Scrambler SRT?

फिलहाल Jeep Wrangler Scrambler SRT एक कॉन्सेप्ट मॉडल है। Stellantis ने इसे Jeep की पांच साल की योजना में शामिल किया है।

इसका प्रोडक्शन मॉडल 2028 तक आने की संभावना है। बाजार में इसका मुकाबला Ford Bronco Raptor, Ford Ranger Raptor, Chevrolet Colorado ZR2 और Land Rover Defender Octa जैसे ऑफ-रोड मॉडल से हो सकता है।

हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी कीमत, लॉन्च डेट और फाइनल इंजन स्पेसिफिकेशंस की घोषणा नहीं की है।