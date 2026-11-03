7% से ज्यादा उछला ये शेयर! मुनाफा हुआ दोगुना, कंपनी ने डिविडेंड का भी किया ऐलान- डिटेल्स

मंगलवार, 3 नवंबर को शेयर बाजार में भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail India Limited) के शेयर में 7 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:25 बजे तक कंपनी का शेयर 7.25% या 2.63 रुपये की तेजी के साथ 38.90 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

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कंपनी ने सितंबर 2026 तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी का तिमाही मुनाफा पिछले साल के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हो गया है।

हर शेयर पर इतने रुपये का मिलेगा डिविडेंड

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.01 रुपये यानी 1 फीसदी का अंतरिम डिविडेंड देगी। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 13 नवंबर को तय किया है।

सितंबर तिमाही में कमाई में जोरदार बढ़ोतरी

कंपनी ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से 203.72 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 134.34 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 51.6 फीसदी बढ़ा है।

वहीं कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 204.29 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 134.99 करोड़ रुपये थी। यानी कुल आय में करीब 51.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मुनाफा दोगुने से ज्यादा हुआ

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 7.51 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 3.73 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। इस तरह सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में करीब 101.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी ने सितंबर 2026 में खत्म हुई छमाही के आंकड़े भी जारी किए हैं। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 393.72 करोड़ रुपये रहा। वहीं इस छह महीने की अवधि में कंपनी ने कुल 14.32 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया।

कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजों और अंतरिम डिविडेंड के ऐलान के बीच मंगलवार को उसके शेयर में 7 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली।