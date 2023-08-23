बस अब इंतजार है उन घड़ियों का जब चंद्रयान साउथ पोल पर उतरेगा। वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम को सभी कमांड दे दिए हैं। यानी कि लैंडर में कमांड अपलोड कर दिए गए हैं। आज दोपहर में वो कमांड लॉक भी कर दिए जाएंगे। वैज्ञानिक साढ़े 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की कोशिश करेंगे। शाम 5.45 बजे से ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चांद की सतह पर टचडाउन का वक्त तय है।

पूरा हिदुस्तान उस पल को देखना चाहता है जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा और तिरंगा फहराएगा। शाम 6 बजकर 4 मिनट यानी वो लम्हा जब पूरी दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों की ओर देख रही होगी। हिन्दुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब है। जहां वो सही सलामत काम कर रहा है।

उससे एक दिन पहले ही कैमरे में चांद की कुछ दिलचस्प तस्वीरें कैद हुईं. ये तस्वीरें देश और दुनिया की उम्मीद जगा रही हैं। वैज्ञानिकों में उत्साह है। यकीन है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन पर सफल होगा। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर उतरेगा। चांद की सतह तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में 17 मिनट 21 सेकेंड का वक्त लगेगा। ISRO सेंटर में वैज्ञानिक 17 मिनट्स ऑफ टेरर के सेकेंड दर सेकेंड को बारीकी से मॉनिटर कर रहे होंगे. देश उन वैज्ञानिकों की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है।

2019 में चंद्रयान-2 को इन्हीं नाजुक पलों में नाकामयाबी मिली थी। तब लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण क्रैश हो गया था. इस बार ऐसा न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीते चार साल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश रूस, चीन, जापान और इजराइल भी कर चुका है। इन सभी देशों को आखिरी पलों में नाकामयाबी मिली। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों का चट्टानी इरादा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को शुभ संकेत दे रहा है।